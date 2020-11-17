إقبال كبير على المشاركة في «جودو» اليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

يغلق الأحد المقبل باب التسجيل للمشاركة في بطولة اليوم الوطني للجودو، أولى مسابقات اتحاد المصارعة والجودو في الموسم الجديد، التي تقام 27 نوفمبر الجاري في صالة خورفكان، وتقدم للمشاركة فيها حتى الآن 6 أندية هي الجزيرة، الشارقة، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، الفجيرة للفنون القتالية وخورفكان المستضيف، وتعقد اللجنة الفنية اجتماعاً الاثنين المقبل للوقوف على آخر التحضيرات.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بالجهود التي بذلها نادي خورفكان لاستضافة البطولة، وبترحيب النادي وتسخير كافه متطلبات النجاح لإنجاح المسابقة التي تقام في خورفكان للمرة الأولى، في إطار احتفالات البلاد باليوم الوطني الـ49، والذي يأتي تحت شعار «روح الاتحاد».

وثمن سالم النقبي رئيس شركة الألعاب بنادي خورفكان، جهود اتحاد المصارعة والجودو وتكليف النادي باستضافة البطولة، مؤكداً أن النادي استعد بما يتناسب وقيمة البطولة، وقال: نسعد أن تكون هذه المناسبة الوطنية عنواناً لبطولة تقام على ملاعبنا للمرة الأولى، وتم تشكيل لجان عديدة لمتابعة الحدث وإخراج البطولة على أكمل وجه، بجانب العمل على تنفيذ كل متطلبات النجاح من خدمات مساندة وتجهيز الصالة ومنصة التتويج، وتسهيل الأمر للجهات الإعلامية لتقوم بدورها في التغطية الكاملة، وكذلك سيارة الإسعاف والمسعفين، بجانب الحجز الفندقي للمحكمين والحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وتم تجهيز كشف البيانات الخاص بكل المشاركين، بغرض إرساله للجهات المختصة لعمل الفحوص المتعلقة بفيروس كورونا، حسب البروتوكول المعمول به.