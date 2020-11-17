200 إداري في اختبارات الكفاءة بأندية دبي

دبي (الاتحاد)



انطلقت أمس الأول اختبارات الكفاءات وتقييم السمات الشخصية للمشرفين والإداريين بأندية دبـي التي تأتي تنفيذاً لقرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي.

ويشارك في الاختبارات التي تستمر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري 200 من الإداريين والمشرفين العاملين مع مختلف الفرق الرياضية لجميع الألعاب والأعمار في الأندية والشركات الرياضية بدبي، الذين تم ترشيحهم من طرف أنديتهم لخوض الاختبارات التي تمثل المرحلة الأولى من سلسلة الإجراءات الهادفة لتطوير الكوادر الإدارية العاملة في أندية دبي والشركات الرياضية من أجل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وتعزيز بيئة العمل والعلاقة الإيجابية مع العائلات لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتطوير المواهب الوطنية.

وتأتي الاختبارات الأولى من نوعها في المجال الرياضي لكي تساهم في تطوير العمل الإداري في الأندية والشركات الرياضية وتأهيل العاملين فيه للمرحلة المقبلة بما فيها من تطورات في جميع مجالات الحياة، وذلك نظراً للأهمية الكبرى التي تقوم بها الإدارات في دعم جهود الكوادر الفنية في نشر ممارسة الرياضة وانتقاء وتطوير المواهب الوطنية لتمثيل فرق الأندية والمنتخبات الوطنية على النحو الأمثل وتحقيق الأهداف المنشودة للقطاع الرياضي.

