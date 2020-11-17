«الأبيض» ينتظر «صفحة جديدة» في «تجمع يناير»

معتز الشامي (دبي)

أغلق الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني صفحة الخسارة بثلاثية مقابل هدف أمام البحرين أول من أمس في ختام تجمع المنتخب بدبي، وهي المباريات التي ترجمت استمرار عدم التجانس والتفاهم بين اللاعبين، بالإضافة لغياب التركيز والوقوع في الأخطاء الدفاعية التي ترتقي بعضها لدرجة الأخطاء الفنية الكارثية.

ودق المحللون والفنيون «ناقوس الخطر» بعد الظهور المتواضع للمنتخب في التجمع الدولي الثاني على التوالي، حيث لم يقنع «الأبيض» في تجمع أكتوبر وظهر بشكل متواضع أمام أوزبكستان وخسر بهدفين مقابل هدف، وحتى الفوز الذي حققه يوم الخميس الماضي على حساب منتخب طاجيكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي المباراة التي شهدت تأخر منتخبنا بهدفين في أول 20 دقيقة قبل العودة للتصحيح، وإنهاء المباراة لصالح منتخبنا بثلاثية في الثواني الأخيرة.

وفي التجربة البحرينية، ظهر «الأبيض» بشكل أفضل كثيراً من تجربته الأولى أمام طاجيكستان، في الشوط الأول فقط، والذي شهد سيطرة هجومية واللعب بأسلوب هجومي ضاغط، ورغم ارتكاب بعض الأخطاء الدفاعية، إلا أنها لم تكن مؤثرة بشكل كبير في ظل تراجع المنتخب البحريني، واللعب على المرتدات وخلف دفاعات منتخبنا.

ورغم تقدم المنتخب الوطني بهدف من مهارة فردية لكايو الذي استعاد خطورته وثقته مع «الأبيض»، مسجلاً أول هدف دولي مع منتخبنا، إلا أن الفريق سرعان ما عاد لافتقاد التركيز في الشق الدفاعي وسهل مهمة الأحمر البحريني الذي استطاع العودة وتسجيل ثلاثية زادت من أوجاع منتخبنا، الذي مازال يتلمس الطريق نحو بناء هوية فنية وشخصية داخل الملعب، في ظل تولي جهاز فني جديد للمسؤولية بقيادة الكولومبي لويس بينتو، الذي دفع ببعض العناصر لتجربتها في المباريات الدولية الثلاث، التي خاضها حتى الآن وهي أوزبكستان في أكتوبر، ثم طاجيكستان والبحرين في التجمع الحالي الذي انتهى أمس.

ويعول الجهاز الفني على تجمع يناير المقبل، والذي سيشهد استضافة دبي لبطولة دولية ودية بمشاركة 3 منتخبات إضافة إلى منتخبنا، وقد تأكد من بينها مشاركة المنتخب العراقي الشقيق، فيما تأكد بنسبة كبيرة مشاركة منتخب أيسلندا، ولكن ينتظر الاتحاد الموافقات الرسمية فقط، وهو ما ينطبق على منتخب الكونجو الذي وافق على المشاركة، ولكن ينتظر منتخبنا الرد الرسمي خلال اليومين المقبلين لحسم المنتخبات المشاركة، على أن تقام المباراة الأولى يوم 9 يناير والثانية يوم 12 من الشهر نفسه.

وعلمت «الاتحاد» أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة بينتو، منح لاعبي «الأبيض» دشاً بارداً عقب الظهور المتواضع أمام المنتخب البحريني، حيث لم يكن متوقعاً استمرار الأخطاء وغياب التركيز، فضلاً عن افتقاد بعض العناصر للروح القتالية التي طالب بها الكولومبي بينتو وجعلها معياراً أخيراً لاختيار التشكيلة الأساسية، التي سيتم الاعتماد عليها في المستقبل.

فيما يعول بينتو على تجمع يناير المقبل، والذي سيكون الفرصة الأخيرة لجميع اللاعبين وأيضاً للجهاز الفني لتثبيت التشكيلة وطريقة اللعب وأسلوب الأداء الأمثل الذي يضمن تحقيق النتائج الإيجابية، عند انطلاق مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، في مارس من العام المقبل، والتي يقبع فيها منتخبنا في المركز الرابع بالمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط وفارق 5 نقاط عن فيتنام المتصدر بـ11 نقطة.

ويتبقى أمام منتخبنا 4 مباريات سيكون لزاماً عليه الفوز فيه، خاصة أن 3 منها تقام على أرض الإمارات في مواجهة ماليزيا، وتايلاند وفيتنام، بينما سيسافر لمواجهة إندونيسيا في مارس بالعاصمة جاكرتا.