اليبهوني: طريق «دراجات أبوظبي» مفتوح إلى «الإمارات» العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد مطر سالم اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات، بالجهود الكبيرة التي يقدمها فريق نادي أبوظبي للدراجات والجهازين الفني والإداري استعداداً للموسم الجديد من خلال الوجود في التدريبات وتكثيف الحصص وتنفيذ البرامج الإعدادية.

جاء ذلك خلال لقاء مطر اليبهوني لفريق نادي أبوظبي للدراجات قبل خوضه حصة تدريبية بجزيرة الحديريات مساء أمس الأول، وطالب اليبهوني اللاعبين بالمثابرة وبذل المزيد من الجهد لتطوير مهاراتهم الفنية، والعمل من أجل الوصول إلى المستويات العالمية، مشيراً إلى أن الطريق مفتوح أمامهم للالتحاق بصفوف فريق الإمارات للدراجات العالمي الذي حقق إنجازاً تاريخياً بحصوله على لقب طواف فرنسا الدولي.

وقال: العمل الدؤوب ومضاعفة الجهد في التدريبات يمهد طريق الفريق الوصول إلى أعلى المستويات الفنية والبدنية، وهذا يأتي بالمواظبة واتباع الأسلوب الاحترافي في كل الجوانب، مشيداً بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وأضاف: النادي سيوفر كل متطلبات النجاح للفريق من عناصر فنية ولوجستية وأدوات تساعد الفريق على القيام بدوره على أكمل وجه في الاستعداد للمشاركات المقبلة التي ستكون وفق البرنامج المعد، ونأمل أن يتحقق الهدف المنشود بسواعدكم وطموحاتكم الكبيرة.