«السماوي» بـ«القوة الضاربة» في انتظار «النمور»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعقد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن استعدادات فريقه لمباراة اتحاد كلباء في الأسبوع السادس من دوري الخليج العربي والمقرر لها بعد غدٍ الجمعة على ملعب «السماوي» في الشامخة.

استعدادات بني ياس للقاء «النمور» تختلف عن الاستعدادات للمباريات الماضية، خاصة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة حتا في كأس الخليج العربي، حيث قرر المدرب إعطاء اللاعبين راحة لعدة أيام ثم العودة للتدريبات، وذلك لاستعادة النشاط المفقود بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية قلة الفاصل الزمني بينها.

ووضع الجهاز الفني بالتعاون مع اختصاصي اللياقة البدنية جدولاً خاصاً للاستعداد للقاء اتحاد كلباء حتى لا يتعرض اللاعبون لحمل زائد في التدريبات.

ويدخل «السماوي» لقاء بعد غدٍ بالقوة الضاربة، لاسيما وأنه لا يعاني من غيابات بين عناصره الأساسية، خاصة أن الجميع قد حصل على قدر من الراحة ومستعد بقوة لإعادة مشهد بداية الدوري حيث حقق الفريق الفوز في ثلاث مباريات متتالية، فيما أخفق في تحقيقه في مباراتين الأولى أمام الجزيرة في الأسبوع الرابع وخسرها «السماوي» وكانت الخسارة الأولى له بعد حصد 9 نقاط، والثانية أمام عجمان، حيث تعادل الفريقان ليصل رصيد «السماوي» إلى عشر نقاط من خمس مباريات، محتلاً بها المركز الثالث في الترتيب العام لدوري الخليج العربي.

وتُعد انطلاقة «السماوي» هذا الموسم هي الانطلاقة الأفضل له في تاريخ مشاركاته في البطولة، حيث لم يسبق له حصد هذا العدد من النقاط في الجولات الأولى حتى في الموسم الذي حل فيه وصيفاً خلف الجزيرة البطل لم تكن البداية بهذا الكم من النقاط.