«الذئاب» يجهز هجومه لتخطي «الإعصار»

فيصل النقبي (الفجيرة)

يسعى الصربي جوران مدرب الفجيرة لتجهيز كل عناصر الفريق الهجومية من أجل تخطي حتا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الفجيرة في الجولة السادسة مساء الجمعة واغتنام إقامة المباراة على ملعبه من أجل تحقيق أول فوز طال انتظاره في دوري الخليج العربي بعد خمس جولات عجاف خرج بها الفريق بنقطة وحيدة.

ويجري الجهاز الفني لـ«الذئاب» محاولات لتجهيز المهاجم الشاب علي عيد من أجل اللحاق بالمباراة وتعزيز هجوم الفريق، حيث ينتظر رأي الجهاز الطبي في مشاركة اللاعب من عدمها أمام «الإعصار».

وسينتهج جوران أسلوباً هجومياً، حيث يعمل على تعديل الخطة التي يلعب بها من أجل تحقيق هذه الغاية، خاصة أن الفريق لا يحتمل خسارة جديدة من الفرق المنافسة على البقاء بعد خسارة «الديربي» أمام اتحاد كلباء.

وقال حمدان ناصر مدافع الفجيرة، إن الفريق عانى من سوء الحظ فقط، وخاصة بالدقائق الأخيرة، حيث دخل هدف للعين في الثواني الأخيرة من اللقاء، وكان الفريق فائزاً وأضاع الفريق ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة أمام كلباء.