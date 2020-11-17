نظام «المجموعات» الأنسب للدوري حالياً

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد عبد الباسط محمد عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم المشرف على أكاديمية النادي أن تنظيم مسابقات المراحل السنية وفقاً للتوزيع الجغرافي وبنظام المجموعات هو الخيار الأنسب الذي يمكن من عودة البطولات خلال الظروف الحالية، ويراعي الوضع الصحي القائم بسبب جائحة كورونا.

وقال: «أعتقد أن عودة مسابقات المراحل السنية وبشكل خاص الدوريات في ديسمبر المقبل أو بداية يناير 2021، ستكون أمراً جيداً، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أنها توقفت لزمن طويل جداً، وحالياً عادت الفرق من 12 وحتى 18 سنة للتدريبات وهذا تمهيد جيد لعودة المنافسات التي أرى أن تقام بنظام المجموعات حيث تمثل كل مجموعة منطقة جغرافية محددة على أن يتأهل كل فريقين للأدوار النهائية وحينها قد تنفرج الأمور الصحية ويتاح استكمال المسابقات بصورة طبيعية».

وعن عودة التدريبات في أكاديمية الوحدة، قال عبد الباسط: «تركيزنا في العمل بشكل كبير على لاعبي النخبة، والتدريبات منذ عودتها قبل أكثر من 10 أيام تسير بشكل جيد، ونراعي فيها الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة بشكل صارم جداً، بدءاً من الترحيل، حيث لا يوجد ترحيل جماعي للاعبين ويقوم كل ولي أمر بإحضار ابنه حتى مدخل الأكاديمية ونشكر أولياء الأمور على تعاونهم الكبير، ويخضع اللاعب لفحص الحرارة قبل الدخول، مع ارتداء الكمامة بشكل دائم منذ الدخول وحتى الخروج، أما التدريبات نفسها حالياً تتم عبر مجموعات صغيرة، وهناك شغف كبير وشوق من جميع اللاعبين لممارسة الكرة بعد هذا الانقطاع الطويل».

وأضاف: «متابعة اللاعبين لا تنتهي بانتهاء الحصص التدريبية، بل هناك متابعة مستمرة لهم خارج الأكاديمية للدراسة وفي المنزل من خلال التواصل مع أولياء الأمور عبر مشرفي الفرق من 12 وحتى 18 سنة».

وأوضح عبد الباسط محمد أن العمل الفعلي بالنسبة لمنظومة أكاديمية الوحدة انطلق منذ وقت مبكر جداً، عند تعيين البرتغالي كلاوديو براجا صاحب الخبرة الطويلة في مجال التدريب بشكل عام، وفي أكاديميات الكرة علي وجه الخصوص والتي اكتسبها من عمله في أندية مختلفة في البرتغال وهولندا، والذي بدأ منذ تسلمه المهمة في إقامة ورش عديدة عن بعد مع المدربين الذين حرصنا على بقاء عدد كبير منهم، وتعرفت الأطقم التدريبية علي منهجية العمل والخطط والبرامج التي يتم تنفيها هذا الموسم.