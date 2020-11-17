«الهداف المواطن» الغائب الأبرز في «توب 5» !

معتصم عبدالله (دبي)

برز غياب «الهداف المواطن» عن قائمة «توب 5» لدوري الخليج العربي بنهاية الجولة الخامسة وقبل انطلاقة الجولة السادسة والمرتقبة، كأبرز الظواهر التهديفية في الدوري خلال الموسم الحالي والذي شهد تسجيل 109 أهداف في 35 مباراة بمعدل 3.11 هدف في المباراة الواحدة.

ويتصدر «الهداف الأجنبي» واجهة الدوري خلال الجولات الماضية في ظل تألق البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة بتسجيله 6 أهداف، في الوقت الذي قدم فيه «الشاب» إيجور جيسوس مهاجم شباب الأهلي ونجم فئة «المقيمين» أوراق اعتماده مبكراً بتسجيله 5 أهداف وضعته في المركز الثاني.

وضمت قائمة الصدارة البرازيلي جواو بيدور هداف بني ياس المنتقل من الظفرة، إلى جانب مواطنه إيجور كورنادو صانع ألعاب الشارقة والذي يواصل بدوره رحلة التألق للموسم الثاني على التوالي في قائمة «الملك»، فيما مثل السولفيني تيم ماتافز مهاجم الوحدة الاسم الأبرز على صعيد الأجانب الجدد بتسجيله 5 أهداف.

وتبدو الفرصة مواتية لظهور «الهداف المواطن» ضمن «توب 5» بدايةً من جولة «القمم الثلاث» المرتقبة والتي تنطلق الجمعة وتشهد في يومها الأول قمتي الشارقة والنصر، والوصل والعين إلى جانب مباراتي بني ياس واتحاد كلباء، والفجيرة وحتا، على أن تستكمل السبت بقمة شباب الأهلي والجزيرة ومباراتي الوحدة وعجمان، والظفرة وخورفكان.

ويملك أكثر من لاعب من الهدافين المواطنين فرصة مزاحمة «أهل القمة» بداية بعلي مبخوت الهداف التاريخي لفريق نادي الجزيرة رغم انطلاقته التهديفية المتأخرة بتسجيله هدفين فقط، فيما يبرز «القائد» إسماعيل مطر صاحب المستوى المميز والأهداف الثلاثة في الجولات الماضية، وتضم القائمة المنتظرة أيضاً ثنائي «الأبيض» فابيو ليما لاعب الوصل، وتيجالي مهاجم النصر.

وتفصل 10 أهداف فقط «المخضرم» تيجالي مهاجم «العميد» عن معادلة الرقم القياسي لمهاجم الوصل السابق فهد خميس في صدارة قائمة «الهداف التاريخي» لدورينا برصيد 165 هدفاً، بعدما رفع «تيجاجول» رصيده الشخصي إلى 155 هدفاً بتسجيله 3 أهداف في الجولات الخمس الماضية.