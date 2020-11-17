3 جولات مضغوطة و«6 قمم» في المشهد الثاني للدوري

منير رحومة (دبي)

يعود قطار دوري الخليج العربي، بدايةً من يوم الجمعة المقبل، إلى استئناف جولاته، بعد راحة 12 يوماً، خصصت لأيام «الفيفا»، حيث تعود أجواء الإثارة والحماس إلى ملاعبنا، لاستكمال الانطلاقة القوية للمنافسات التي يشهدها هذا الموسم.

ويتضمن المشهد المقبل للدوري ثلاث جولات مضغوطة، قبل توقف قصير مع بداية الشهر المقبل، من أجل إقامة مباريات الدور الـ16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.

وأبرز ما يميز المرحلة المقبلة من الدوري، هو المواجهات القوية بين نخبة من الفرق المرشحة للمنافسة بجدية على الصدارة، مما يرفع من مستوى الحماس لمعرفة حقيقة إمكانات ومستوى هذه الفرق، ومدى قدرتها على إكمال مشوار المنافسة مع التقدم في الجولات.

وبداية من الجولة السادسة، التي تقام يومي الجمعة والسبت المقبلين، تنتظر الجماهير ثلاث قمم كروية مثيرة، يتوقع أن تحفل بالندية والإثارة، بهدف حصد النتائج الإيجابية، وجمع نقاط ثمينة لها للابتعاد عن الملاحقين.

ويتصدر لقاء الشارقة صاحب المركز الأول في جدول الترتيب مع النصر الوصيف بفارق نقطتين فقط، برنامج المواجهات، وذلك في قمة كروية واعدة، تجمع بين فريقين يقدمان عروضاً مميزة في افتتاح الموسم، ويملكان نخبة من اللاعبين المميزين، سواء المواطنون أو الأجانب.

كما يلتقي شباب الأهلي المرشح بقوة للمنافسة على لقب الدوري، مع الجزيرة الذي استعاد توازنه ويرغب في اللحاق بفرق الصدارة، بالإضافة إلى مباراة العين مع الوصل، التي تعتبر موعداً دائماً مع المتعة الكروية والعروض الفنية الجميلة.

وفي الجولة السابعة، تنتظر الجماهير «كلاسيكو» خاصاً جداً، بين العين والوحدة، وهو موعد متجدد في كل موسم مع الحماس والندية والمتعة الكروية، بفضل الإثارة الكبيرة التي تشهدها مختلف مواجهات الفريقين، في كل المسابقات.

وبالنسبة للأسبوع الثامن، والذي يقام بعد 3 أيام فقط من الجولة السابعة، فيشهد بدوره مواجهتين من العيار الثقيل، الأولى تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي، والثانية بين بني ياس والعين، حيث ستكون الجماهير مع مواعيد متجددة مع الفرجة والمتعة في ملاعبنا، بفضل المستويات المتطورة التي تقدمها أندتنا في افتتاح الموسم، واتساع دائرة الفرق المنافسة على اللقب في المشهد الأول للدوري.