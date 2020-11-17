ويلتون وتيجالي.. سباق «العُمر والأهداف»!

علي معالي (دبي)

قمة الشارقة والنصر مساء الجمعة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لن تكون مجرد مباراة بين فريقين فقط، بل هناك سباق من نوع آخر سيكون بين البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم «الملك»، وتيجالي مهاجم «العميد»، والسباق بينهما هو من نوع خاص، من ناحية العُمر والأهداف، وبالطبع فإن تيجالي يتفوق في الجانب التهديفي بحكم مشواره الطويل في ملاعبنا والذي وصل إلى موسمه الثامن على التوالي منها 7 مواسم بصفوف نادي الوحدة بقميص «العنابي»، في حين هو الموسم الخامس لويلتون في ملاعبنا منها موسم بقميص الوصل.

ويلتون سواريز خلال مشواره مع الشارقة بالدوري لم يسجل في شباك النصر، إلا في مباراة واحدة ولكنها مباراة لا تنسى، حيث انتهت 6-3، سجل منها ويلتون 4 أهداف بمفرده «سوبر هاتريك»، وكانت في الموسم الذي توج فيه «الملك» بلقب الدوري 2018 - 2019.

الأرقام تؤكد البراعة الكبير لتيجالي خلال مشواره مع الوحدة في هز شباك الشارقة كثيرا، وكانت المرة الأولى موسم 2013 - 2014، وهدف أيضاً في الموسم التالي 2014 - 2015، وفي 2015 - 2016 سجل تيجالي هدفين، وأكبر نسبة أهداف ربما في مشواره الكروي في موسم واحد كانت في 2016 - 2017 عندما هز شباك «الملك» في مباراة واحدة 5 مرات في تلك المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز العميد 7-1 في الدور الأول وفي الدور الثاني كان قد سجل هدفاً من الأهداف الخمسة التي فاز بها «العنابي» أيضاً.

وفي موسم 2017 - 2018 سجل 4 أهداف بواقع هدف في الدور الأول و3 في الدور الثاني، ثم هدفين في موسم 2018 - 2019، بواقع هدف في كل دور.