إغلاق باب التسجيل في جولة أبوظبي جراند سلام

أبوظبي (وام)

قررت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو إغلاق باب التسجيل، أمام الراغبين في المشاركة في جولة ريو دي جانيرو المقررة إقامتها يومي 5 و6 ديسمبر المقبل على صالة كاريوكا أرينا، بعد الوصول للعدد المطلوب في فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قدرها 225 ألف دولار للفائزين في البطولة التي تقام للعام السادس على التوالي في مدينة ريو دي جانيرو.

وقال طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، إن محطة ريو دي جانيرو في العادة تكون أقوى الجولات، على ضوء أعداد وأسماء الأبطال المصنفين في العالم الذين يؤكدون مشاركتهم، ورغم الوضع الصحي العالمي الراهن المتمثل في جائحة كورونا، إلا أن الإقبال الكبير على المشاركة في الحدث لم يتأثر، وخصوصاً من الأسماء المهمة للأبطال المصنفين أصحاب الحزام الأسود، وعلى رأسهم فرانشيسكو جوناس، ورودني باربوسا، ورويتير ليما في وزن 56 كجم. وهياجو جورج، وجليبر هيرنانديز، ولاجو كارفالهو في وزن 62 كجم. ولياندرو ساجيورو، وتياجو ماسيدو، وياجو رودريجيز في وزن 69 كجم. وناتان شيونج، وبيدرو نيتو، وجوني لوريرو في وزن 77 كجم. وكلاوديو كالاسانس، وجاثيري باربوسا، وايزاك براز في وزن 85 كجم. وجوتنبرج بيريرا، وهيلتون جونيور، ومايكو اليفيدو في وزن 94 كجم. وايجور شنايدر، وإدواردو لوبيز، وبيدرو أليكس في وزن فوق الـ94 كجم.

وأكد أن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي يتابع التفاصيل كافة الخاصة بالاستعداد للبطولة، لضمان خروجها بأفضل صورة، ولاسيما في ظل العلاقات المميزة بين الإمارات والبرازيل، حيث تعد رياضة الجو جيتسو إحدى روافدها في ظل وجود ما يقرب من 1000 مدرب برازيلي في برامج التدريب بالمدارس والأندية والأكاديميات والمؤسسات المختلفة، مشيراً إلى أن الشريك المنظم المحلي في ريو دي جانيرو يتابع مع الجهات المختصة هناك السماح بحضور نسبة من الجماهير، مع تحقيق التباعد الجسدي، وخاصة أن السعة القانونية للصالة تستوعب 16 ألف متفرج، حيث إنها كانت من ضمن الصالات التي استضافت منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو.

وتحدث البحري عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في البطولة، فقال: لدينا بروتوكول طبي معتمد سيتم تنفيذه بمنتهى الدقة، مثلما حدث في جولة ميامي الأخيرة بالولايات المتحدة الأميركية.