كريس بول ينتقل إلى فينيكس

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعلن فينيكس صنز ضمه المخضرم كريس بول، أحد أفضل صانعي الألعاب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، من أوكلاهوما سيتي ثاندر، ضمن مسعاه للعودة إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» التي غاب عنها منذ 2010.

وقال المدير العام جيمس جونز: «سيكون لقيادة كريس وأسلوبه التنافسي في اللعبة تأثير لا يُقاس على فريقنا»، وسيتخلى فينيكس لأوكلاهوما سيتي عن صانع ألعابه الإسباني ريكي روبيو والجناح كيلي أوبر جونيور وتاي جيروم وجايلن ليك، وحقه في الدور الأول من «درافت» 2022 المخصص لانتداب اللاعبين من الجامعات والأجانب، من أجل الحصول على ابن الـ35 عاماً، الذي سيرافقه إلى صنز اللاعب المصري عبدالرحمن نادر، ابن الـ27 عاماً، الذي بدأ مشواره في الدوري عام 2017 مع بوسطن سلتيكس.