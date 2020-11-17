برشلونة.. 6 لاعبين «غير مرغوب فيهم»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية النقاب عن أن نادي برشلونة الإسباني عقد العزم على بيع عدد من لاعبيه، وخاصة الذين لا يستعين بهم الهولندي رونالد كومان المدير الفني، حتى يمكنه عقد صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأضاف الموقع أن هؤلاء اللاعبين عددهم 6 «غير مرغوب فيهم» وهم الفرنسي صامويل أومتيتي والدنماركي مارتين برايثوايت والإسباني جونيورفيربو المولود في جمهورية الدومينيكان، والإسبانيان ريكي بويج وكارلس ألينا والبرازيلي ماتيوس فيرنانديز.

وأوضح الموقع أن حالات هؤلاء اللاعبين الستة مختلفة عن بعضها البعض، فعلى سبيل المثال، يعتبر ريكي بويج وكارلس ألينا من ناشئي النادي ويرغب في إعارتهما فقط وليس بيعهما بيعاً نهائياً، أما أومتيتي فقد أفقد إدارة برشلونة صبرها نظراً لإصاباته المتكررة على مدى عامين، في حين أن برايثوايت ليس له مستقبل مع النادي، رغم أنه بسؤاله هو شخصياً عما إذا كان يرغب في الرحيل، أجاب بالنفي وقال: «يعجبني العيش هنا في كتالونيا، بينما بيعه قد يحل مشكلة ضم الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون لصفوف البارسا، والذي يلح كومان في طلبه».

وأشار الموقع إلى أن مهمة إدارة برشلونة لن تكون سهلة لتمسك أغلب هؤلاء اللاعبين الستة بالبقاء وعدم رغبتهم في الرحيل، حتى وإن كانوا لا يلعبون إلا فيما ندر. واختتم الموقع تقريره بأن عدة أندية إيطالية وإسبانية وإنجليزية تنتظر تحديد موقف هؤلاء اللاعبين الستة من الإعارة أو البيع النهائي لكي تتقدم بعروضها في «الميركاتو» الشتوي القادم.