فابريجاس: زياش صاحب «رؤية وقرار»

القاهرة (الاتحاد)

أبدى سيسك فابريجاس نجم خط الوسط الإسباني ولاعب تشيلسي السابق إعجابه الشديد بأداء النجم الدولي المغربي حكيم زياش الوافد الجديد إلى قلعة «ستامفورد بريدج» معقل البلوز.

وقال فابريجاس في تصريحات نقل موقع «ياهو سبورت» مقتطفات منها: زياش جناح رائع ويتمتع بقدرة فائقة على اتخاذ القرار، كما يملك «رؤية» واضحة يحتاجها فريق كبير مثل تشيلسي، وتساعده هذه الرؤية على التمرير السليم في المكان والوقت المناسبين.

وأضاف فابريجاس الذي فاز ببطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» مرتين مع «البلوز» إن زياش سيكون له دور حاسم في عودة تشيلسي إلى البطولات، مشيراً إلى أن إدارة النادي بدأت تحصد ثمار الاستثمارات الكبيرة التي أنفقتها على شراء اللاعبين هذا الموسم.

ويرى فابريجاس أن زياش ومعه النجم الدولي الألماني تيمو فيرنر قادران على قيادة الفريق لاستعادة أمجاد البلوز في حصد الألقاب الكبرى.

واختتم فابريجاس تصريحاته بقوله: «بخلاف الرؤية التي يتمتع بها زياش، فإنه يملك أيضاً قدرة فائقة على اتخاذ القرار السليم».