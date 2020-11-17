مينو: نوير الأفضل في العالم آخر 40 سنة !

القاهرة (الاتحاد)

اعترف برند مينو حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي والحارس الثالث لمنتخب ألمانيا «المانشافت» بأنه غير حزين لكونه يجلس احتياطياً، لأن من يتقدم عليه وعلى الجميع هو مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، والذي يعتبره أفضل حارس مرمى في العالم.

وقال مينو: «في ظل التألق الكبير لنجم النادي البافاري تعتبر المهمة ليست سهلة على الإطلاق، فأمامي عملاق اسمه نوير، ومنافسي الحقيقي بالمنتخب في الوقت الراهن هو كيفين تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت الألماني، في غياب تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة والذي يرفض الجلوس احتياطياً لنوير».

وأضاف مينو أن نوير في رأيه الشخصي هو أفضل حارس مرمى في العالم في آخر 30 أو 40 سنة، وقال: «أنا لست مجنوناً لكي أزعم أنني أنافسه، وإنما أنظر إلى الأمر من جانبه الإيجابي، فأتعلم منه وأكتسب خبرات جديدة».