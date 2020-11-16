إصابة سواريز نجم منتخب الأوروغواي بـ«كورونا» تمنعه من مواجهة البرازيل

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، الاثنين، أن لويس سواريز مهاجم منتخب بلاده وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني أصيب بفيروس كورونا المستجد.

جاءت الإصابة قبل ساعات من مواجهة البرازيل الثلاثاء في العاصمة مونتيفيديو في الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، ما يعني أن سواريز لن يشارك في المباراة أمام المنتخب البرازيلي.

وأوضح الاتحاد الأوروغوياني أنه فضلاً عن سواريز، أصيب حارس المرمى البديل رودريغو مونيوس والمسؤول الإعلامي في المنتخب.

وقال في بيان «الفحوص التي أجريت على الأعضاء الآخرين سلبية».

وأوضح أن هذه الحالات الثلاث الجديدة التي «تتمتع بصحة جيدة»، تضاف إلى إصابة المدافع ماتياس فينيا الذي أثبتت الفحوص إصابته بعد فوز الأوروغواي على كولومبيا «3 - صفر» مساء السبت في بارانكيا.

ويشكل غياب سواريز ضربة موجعة للأوروغواي التي تحتل المركز الثالث في التصفيات برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف البرازيل المتصدرة بالعلامة الكاملة في ثلاث جولات والتي ستخوض المباراة الثانية في غياب نجمها نيمار دا سيلفا بسبب إصابته في عضلات المحالب وعودته إلى فرنسا للالتحاق بفريقه باريس سان جرمان.