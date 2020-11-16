إصابة محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال بـ«كورونا»

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، إصابة محمد النني لاعب منتخبه ونادي أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد.

جاء إعلان إصابة النني قبل ساعات من مواجهة توغو، الثلاثاء، في العاصمة لومي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021. ما يعني أن النني سيغيب عن المباراة.

وذكر الاتحاد، في بيان رسمي، "أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه".

وأضاف "على الفور، بدأ اللاعب -الذي يتمتع بحالة جيدة- في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة مع إدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها".

كما قررت إدارة البعثة، بعد الاطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق، إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق إجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى.

وستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من إنجلترا كانت نتائجها سلبية، آخرها بعد الانتهاء من مباراة توغو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو.

كان الاتحاد المصري للعبة أعلن إصابة نجمه محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي قبل مباراة توغو.