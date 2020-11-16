إصابة تيليس لاعب مانشستر يونايتد بـ«كورونا» للمرة الثانية

أصيب اللاعب البرازيلي أليكس تيليس يأمل مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.

وقالت تقارير صحفية في البرازيل، إن تيليس أصيب للمرة الثانية بالعدوى بعد إصابته بـ«كورونا» الشهر الماضي.

ويأمل النادي أن يلتحق المدافع البرازيلي بمباراته أمام وست بروميتش البيون في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم تبين إصابته.

وأكد مانشستر يونايتد، في بيان اليوم، أن «النتيجة الإيجابية لأليكس لا تعني بالضرورة أنه حامل للعدوى».

وأضاف «ما زال هناك أمل في إمكانية لحاق الوافد الجديد من صفوف بورتو بمباراة السبت أمام وست بروميتش البيون بملعب اولد ترافورد».