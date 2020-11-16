باخ: «واثق جداً» من تواجد الجمهور في طوكيو

طوكيو (أ ف ب)

أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أنه «واثق جداً جداً» من تواجد الجمهور في المدرجات لمتابعة منافسات دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، المقررة الصيف المقبل.

وأشاد باخ بالإجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة المحلية والحكومة اليابانية والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بقوله: «لقد وضعنا صندوقاً ضخماً سوياً يتضمن جميع الإجراءات التي يمكن أن نتصورها». وأضاف: «سنتمكن العام المقبل من أخذ الادوات الصحيحة لضمان أجواء آمنة لجميع المشاركين في الألعاب، وهذا يجعل الجميع يشعر بثقة عالية جداً بتواجد الجمهور في الملاعب الأولمبية العام المقبل».

ووعد باخ بأن تقوم اللجنة الأولمبية الدولية ببذل جهود جبارة، من أجل ضمان أن يكون أكبر عدد من الرياضيين والمتفرجين قد تلقوا لقاحاً قبل الوصول إلى اليابان.