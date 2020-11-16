إقبال كبير على المشاركة في «شراع ربدان»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يغلق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت باب التسجيل في سباق ربدان للمحامل الشراعية- فئة 43 قدماً، بعد غدٍ، عقب أسبوع من فتح باب التسجيل، ويقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهو الجولة الثانية لهذه الفئة بعد الجولة الأولى التي توج بلقبها التبر لراشد محمد بن غدير.

ويتسابق البحارة لمسافة 22 ميلاً بحرياً، حيث يقام السباق لمدة من ثلاث إلى أربع ساعات، على أن تكون نقطة الختام بمقر النادي على كاسر الأمواج بكورنيش العاصمة أبوظبي.

وتشهد الفترة الحالية إقبالاً كبيراً من البحارة من مختلف أنحاء الدولة على المشاركة في السباق الثاني، لاسيما وأن الجميع ينافس على جوائز كبيرة بقيمة تصل إلى 3 ملايين درهم، ومن المقرر أن يقام السباق أحد يومي الجمعة أو السبت المقبلين، حسب تقرير الأرصاد الجوية.

وتقام كافة المنافسات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في بروتوكول عودة النشاط الرياضي، حيث يخضع جميع المشاركين لفحص الكشف عن فيروس كورونا.