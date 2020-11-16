نصف ماراثون أبوظبي في موطن «فورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد حلبة مرسى ياس لاستضافة سباق نصف ماراثون أبوظبي الجمعة المقبل، وتشهد طلبات التسجيل إقبالاً متزايداً من مختلف فئات المجتمع الراغبين بالوقوف على خط انطلاق النسخة رقم 36 من السباق الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، ويوفر الحدث الرياضي الأحدث الذي يقام على جزيرة ياس، منصة لمختلف فئات المجتمع، وفرصة المشاركة في هذا التحدي البدني الممتع، في اختبار ممتع للياقتهم البدنية.

وبالإضافة إلى مسافة نصف الماراثون، يشهد السباق تنظيم سباق لمسافة 10 كيلومترات لكل من فئتي البالغين والصغار، ويدعو المنظمون جميع هواة ممارسة الرياضة وسباقات اللياقة البدنية إلى المبادرة بالتسجيل للمشاركة في السباق.

ويفتح سباق العشرة كيلومترات لفئة الصغار باب المشاركة للصغار من عمر 12 إلى 18 سنة، فيما يفتح سباق نصف الماراثون لمسافة بأكملها لفئة الصغار باب التسجيل للمشاركين من عمر 16 إلى 18 عاماً.

وكان سباق نصف ماراثون أبوظبي قد شهد انطلاقته الأولى في عام 1984، وينتقل السباق في نسخة العام الحالي ليتم تنظيمه للمرة الأولى على مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في حلبة مرسى ياس، وينطلق العداؤون في لفة كاملة على المسار، ليتوجهوا بعد ذلك إلى برج الشمس، ويخرجوا من أرجاء الحلبة عبر البوابة الشرقية، ثم يعودوا إلى المسار، لاستكمال السباق.