غنتوت يحتفي باليوم الوطني على كأس «غرس الاتحاد»

غنتوت (الاتحاد)



دشن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تحضيراته للمشاركة في احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49، الذي يحمل عنوان «غرس الاتحاد»، ويتضمن برنامج احتفالات النادي الذي يقام الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، مباراة البولو الاستعراضية للتنافس على «كأس غرس الاتحاد»، التي تقام من دون جمهور.

وتنقل إدارة النادي الاحتفالية عبر مختلف برامج التواصل الاجتماعي والبث المباشر، تجاوباً مع الإجراءات الاحترازية، التي اتخذها النادي منذ انطلاقة موسمه الرياضي الحالي بتوجيهات إدارته العليا وتعليمات مجلس أبوظبي الرياضي، بما يضمن السلامة لجميع المشاركين.

ويواصل النادي اجتماعاته المستمرة للتحضير للحدث السنوي، الذي اعتاد أن يحتفي به النادي في أجواء مميزة في الحضور الجماهيري، وتقديم الهدايا للأطفال والعائلات، إلا أن نسخة هذا العام استثنائية بسبب فيروس كورونا جعلت برنامج الاحتفال مختلفاً عن السنوات الماضية بمشاركة في الاحتفالات بطريقة المباراة الاستعراضية.

وأكد سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، أن رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي للمباراة الاستعراضية الاحتفالية، أعطت زخماً كبيراً للحدث الذي يستهدف المشاركة في الاحتفالية السنوية الغالية على كل أبناء الوطن، لافتاً إلى أنه على ضوء الإجراءات الاحترازية ستقتصر المشاركة على الفريقين والجهاز الطبي، الذي يمثل خط الدفاع الأول وحكام المباراة التي تقام من دون جمهور، كما حدث في مباراة البولو الوردي الخيرية.

أضاف: النادي اعتاد المشاركة في العديد من الاحتفالات على مستوى الدولة، ومشاركة المجتمع بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية، التي باتت العنوان الأبرز في النادي خاصة المبادرات الخيرية ومساعدة المجتمع من بوابة الرياضة والأجندة السنوية بها العديد من الفعاليات والبطولات على مدار الموسم، وسبق أن دشن النادي الموسم باحتفالية «بينك بولو» المجتمعية باكورة الأحداث لموسم 2020-2021، وعلى هذا المنوال تسير كل فعاليات وبطولات غنتوت.