«فواح» تنثر عطرها في سباق المهرات

أبوظبي (الاتحاد)

لم تسجل أي مفاجآت في السباق الثاني لمضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي أقيم عصر أمس الأول، لتذهب الألقاب لمستحقيها في الأشواط الستة التي تألف منها الحفل المخصص للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وفاز الجواد «برهان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب الفرنسي نيكولاس بيشلارد، وقيادة ريان كوراتولو، بالشوط الختامي والرئيس لمسافة 1600 متر، على لقب سباق الظفرة البالغة جائزته 100 ألف درهم.

وتميز السباق بالإثارة والقوة حتى الأمتار الأخيرة، ولكن البطل أكد تفوقه في نهاية الأمر بفارق طول عن «مداهم»، مسجلاً زمناً قدره 1:36:67 دقيقة.

ولم تتأخر المهرة «فواح» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة فابريس فيرون، في إثبات أهليتها كمهرة واعدة، حين نثرت عطرها في سباق المفرق لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 80 ألف درهم، وانتزعت البطلة المنحدرة من نسل «نيشان» اللقب، متفوقة بفارق رأس عن «روعة الريف»، مسجلة زمناً قدره 1:35:91 دقيقة.

وحصدت المهرة «فايزة» لجمعة مبارك الجنيبي بإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة ساندرو بايفا، نتيجة جهودها بالفوز بالجولة الثانية لكأس الوثبة ستاليونز، وجائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، وانتزعت «فايزة» اللقب بفارق عنق عن «جوال الريف»، مسجلة زمناً قدره 1:33:20 دقيقة، في السباق البالغ طوله 1400 متر.

وواصلت خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل وقيادة تاج اوشي مسلسل انتصاراتها في سباقات الخيول العربية، من خلال «مجالس» الذي اكتسح منافسيه بفارق 5.25 طول في سباق الخليج العربي البالغ جائزته 80 ألف درهم، ووضح أن «مجالس» لديه سرعة كبيرة، حيث قطع مسافة السباق البالغة 1200 متر في زمن قدره 1:18:50 دقيقة.

وفرض «صوت السلام» لبن شهوان للخيول العربية، وبإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة اشتيبان مازور، جهوده الهائلة التي ساهمت في تفوقه ببراعة في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب سباق سويحان البالغ جائزته 80 ألف درهم، ولم يترك «صوت السلام» شاردة أو واردة، قبل أن يتفوق بفارق 2.75 طول عن «الأحقف»، مسجلاً 1:35:27 دقيقة.

ودونت الفرس الرمادية «ار بي ديكسي اونر» لإسطبلات ناشونال، بإشراف هلال العلوي، وقيادة أنطونيو فريزو، اسمها في قائمة الفائزين في الحفل، حين ظفرت بجائزة الشوط الختامي على لقب الفلاح لمسافة 1600 متر، بأسلوب لافت.

وتسللت البطلة بصورة انسيابية من بين الصفوف الخلفية، لتنطلق إلى خط النهاية، متفوقة بفارق 1.75 طول عن «نيروز»، مسجلة 1:47:80 دقيقة.