700 متفرج في مدرجات «مصل شو»

دبي (الاتحاد)

تابع 700 متفرج بطولة دبي الشاطئية المفتوحة «مصل شو» لبناء الأجسام التي نظمتها «يونيفيرسال» بدبي، تحت إشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وتعد من أولى البطولات التي شهدت حضوراً جماهيرياً بـ 30%، على مدار 3 أيام، وشارك في البطولة 190 لاعباً بمسابقات الفيزيك وبناء الأجسام والكلاسيك للرجال وللشباب تحت أعمار 23 سنة.

وأحرز لاعبو الإمارات 39 ميدالية ملونة، منها 12 ميدالية ذهبية و17 فضية و10 برونزيات، تفوقوا على لاعبي بريطانيا ومصر والعراق وسوريا والهند والسودان والفلبين ونيجيريا وباكستان وفلسطين وسلطنة عمان ودول أخرى.

وأكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن النجاح الذي حققته البطولة يعكس الخبرة المتراكمة التي تتمتع بها أسرة بناء الأجسام في الدولة، من خلال تنظيمها كبريات البطولات الدولية والعالمية في السنوات الماضية، مما يشجع على تنظيم واستضافة بطولات لاحقة في المستقبل القريب.

وأضاف: تعاون الجمهور وفقاً للتوجيهات الرسمية وتفهمه متطلبات وجوده داخل الصالة الرياضية لأول مرة منذ تعليق الأنشطة الرياضية بسبب الجائحة وأهمية إبداء المساعدة، تعد أسباباً استراتيجية لتحقيق العلامة الكاملة للخروج ببطولة متكاملة من الجوانب كافة.