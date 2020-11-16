«أيه إم» يواجه «جيتس» و«بنجاش» يتحدى «الذئاب»

دبي (الاتحاد)



تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية اليوم مباراتين في نصف النهائي لبطولة الحبتور للبولو، وتجمع المباراة الأولى بين فريق «أيه إم»، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مع فريق جرين جيتس بقيادة نور أبو خضرا، والمباراة الثانية تجمع بين فريق «أكنور بنجاش» بقيادة خالد العمران مع فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، والفائزان يتأهلان للمباراة النهائية الجمعة المقبل.

ويسعى فريق «أيه إم» لتجاوز فريق جرين جيتس بطموح مواصلة الانتصارات في البطولة، بعد الفوز على فريق الإمارات 6-3 في واحدة من مفاجآت البطولة، ويعول الفريق على بيرل فينوت وسانتوس لينرتي وبابلو، فيما يطمح فريق جرين جيتس بقيادة نور أبوخضرا للفوز لتكرار فوزه العريض في الجولة الافتتاحية على فريق مهرة 8-3.

يقود خالد العمران فريق اكنور بنجاش في محاولة لترويض الذئاب، عقب فوزه في بداية مشواره على فريق هيسكث بنتيجة 6-3، ويعتمد الفريق على حيدر بنجاش وفاكوندو كيلي وريكاردو جروس، ويدرك حبتور الحبتور بقيادته لفريق الذئاب المكون من جوستو وكونون وديز البيردي أهمية المباراة وتحدوه الطموحات، لتجاوز فريق بنجاش، ليواصل مشواره الناجح بفوزه في الجولة الأولى على فريق الدكتور عبد الرحمن 7-5.