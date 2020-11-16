خطوة نحو نهائي كأس رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي)

خطوة واحدة نحو نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، المؤجل من الموسم الماضي 2019-2020، حيث يتحدد اليوم طرفا المباراة النهائية لأغلى الكؤوس، ويلتقي الشارقة مع الجزيرة بصالة نادي العين، والنصر مع شباب الأهلي دبي بصالة نادي الوصل، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام بعد غدٍ، على أن تتحدد الصالة المحايدة طبقاً لطرفي النهائي.

وتأتي مواجهة الملك الشرقاوي وفخر أبوظبي صعبة على الفريقين، خاصة أن الشارقة يبحث عن بطولة من الموسم الماضي ليسجل إضافة جديدة من الإنجازات، بعدما فاز بدرع الدوري وكأس السوبر، بينما يبحث الجزيرة عن العودة من جديد لمنصة البطولات، بالعبور إلى المباراة النهائية، وإعادة الإنجازات إلى قلعة فخر أبوظبي من جديد، عبر البوابة الشرقاوية.

ويضم الشارقة كوكبة من اللاعبين المميزين، سواء على مستوى اللاعبين المواطنين، أو على مستوى المقيمين والأجانب، بعدما جدد عقد المصري علي زين، أحد أفضل اللاعبين في دوري الأقوياء، واستمرار البحريني علي ميرزا، وتعاقد مع المصري محمود فايز، بالإضافة إلى صفقات المواطنين، أبرزهم الحارسان محمد إسماعيل وطارق علي، ورحمة غالب، ويقود الفريق المدرب المصري هاني الفخراني.

في الوقت نفسه، يقود الجزيرة المدرب التونسي وليد بن عمر الذي سبق له قيادة الفريق وتحقيق إنجازات معه، ومن المدربين الذين يملكون فكراً تدريباً مميزاً، وقاد الفريق للمربع الذهبي بعدما خطف الفوز من الوصل بفارق هدف، ويعتمد على مجموعة أصحاب الخبرة أمثال صلاح مبارك وعبدالحميد محمد ومحمد حسين وسعود خليفة وسعود سليمان وخميس جمعة ومحمد ربيع وصالح جمعة وأحمد حسن وإيفان دومنيك.

أما المواجهة الثانية، فتجمع بين طرفي ديربي دبي، بصالة الوصل وكلاهما يطمح في بداية جديدة هذا الموسم وقبل أن ينطلق الدوري، حيث يطمح شباب الأهلي في تحقيق الفوز، بعدما عبر العين في دور الثمانية، ويسعى مدربه المصري عاصم حماد لأن يضع بصمة في أول ظهور له، بعدما قاد الفريق خلفاً للتونسي أسامة السعيدي، ويعتمد على مجموعة متميزة من اللاعبين الدوليين، منهم وحيد مراد وعيسى البناي ومرزوق أحمد ويوسف بلال ومحمد جمعة وعبدالله درويش، والحارس المميز عبدالرحمن خميس، والمحترف التونسي محمد رضا فراد.

في المقابل، يعتبر النصر من الفرق التي اعتمدت على المدرب المواطن، حيث يقود الفريق سعيد محمد الذي يظهر في كادر الكبار للمنافسة على بطاقة التأهل للنهائي، ويعتمد سعيد على مجموعة الخبرة التي تضم محمد سعيد مبارك وراشد سعيد وفاضل عباس وخميس محمد وسلطان سعيد، والحارس المميز سعيد راشد، والمحترف التونسي كمال العلويني.