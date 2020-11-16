أندية الجو جيتسو تعود للتدريبات في بيئة آمنة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو أن الأجواء الإيجابية والحماس الكبير الذي رافق انطلاق التدريبات في جو جيتسو أرينا خلال الأيام الماضية، عكسا الرغبة الكبيرة للأندية واللاعبين في العودة إلى أجواء البطولات والمنافسات، منوهاً بدور الاتحاد وشركائه في إيجاد بيئة تدريبية مثالية، تتمتع بجميع المواصفات التي تضمن صحة وسلامة أفراد الجهاز الفني واللاعبين.

وعبر البطران عن سعادته بالدور المهم الذي تلعبه الأندية في الارتقاء برياضة الجو جيتسو، ومواكبتها لخطط الاتحاد وجهوده في تطوير اللعبة، والشراكة المميزة التي تجمع الطرفين وتجسدت بقوة خلال الفترة الماضية، التي اتسمت بتوقف التدريب بسبب جائحة كوفيد - 19.

وأوضح أن الأندية واللاعبين على حد سواء يدركون أهمية المرحلة المقبلة على صعيد المشاركات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن معظم الأندية بدأت برامجها التدريبية الخاصة بلاعبيها لدى مرافقها، إضافة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية، تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني في جو جيتسو أرينا.

وقال أحمد الجنيبي، مدير أكاديمية نادي الوحدة، إن استئناف التدريبات في جو جيتسو أرينا يشكل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الموسم الجديد، وكان تجاوب لاعبي النادي مع هذه الخطوة المتميزة للاتحاد كبيراً جداً، وأضاف: خلال الأسبوع الأول من تدشين التدريبات بمشاركة عشرة لاعبين ثم وصل العدد إلى ثلاثين لاعباً، ونتوقع أن يتضاعف هذا العدد مستقبلاً.

وثمن دور الاتحاد في دعوة لاعبي الأندية للتدريب في جو جيتسو أرينا، وقال: إن الاتحاد يعكس نموذجاً يحتذى به في ترسيخ بيئة آمنة للتدريب، وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد وأرقى المعايير، وبذلك يفسح الاتحاد المجال أمام الأندية للاستفادة من هذه الممارسات وتطبيقها حال استئناف تدريبات اللاعبين في مرافق الأندية عند افتتاحها.

وقال عبدالله إبراهيم القامة مشرف لعبة الجو جيتسو في نادي الجزيرة: إن العودة إلى أجواء التدريبات تشكل دفعة معنوية كبيرة للاعبين، ويضاف هذا النجاح إلى طيف واسع من الإنجازات التي يحققها الاتحاد لترسيخ موقع الإمارات كوطن للجو جيتسو.

وأضاف: الجزيرة بدأ تدريباته في جو جيتسو أرينا بعشرة لاعبين، متوقعاً أن يصل العدد الإجمالي للاعبي النادي إلى 35، مشيداً بالأجواء الإيجابية الرائعة الصالة، لا سيما أن اللاعبين تواقون للعودة إلى التدريبات الجماعية، وإن كانت تخضع لعدد من الإجراءات الاحترازية، ولكن تأثيرها كبير جداً على نفسية وذهنية اللاعبين الذين ينتظرهم موسم طويل ورائع.

من جانبه، أعرب خالد العولقي مدير ومشرف اللعبة في نادي بني ياس، عن سعادة مجتمع الجو جيتسو بهذه العودة الميمونة إلى صالة جو جيتسو أرينا، متوجهاً بالشكر إلى فريق عمل الاتحاد الحريص على التعاون مع الأندية واللاعبين، لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة في لرياضة الجو جيتسو.

وأضاف العولقي، أنه وبعد أزمة كورونا ومباشرة التدريبات في جوجيتسو أرينا، شهدنا رغبة قوية من قبل اللاعبين إلى العودة إلى البساط، ويشارك نحو 30 لاعباً من النادي في التدريبات، التي تتزامن أيضاً مع استئناف التدريبات في نادي بني ياس، وذلك استناداً إلى البروتوكول الطبي المعتمد والمبتكر الذي أصدره الاتحاد.