إطلاق أول بطولة خليجية «افتراضية» لرماية البندقية والمسدس

دبي (وام)

أكد عبد الله سالم بن يعقوب أمين عام اتحاد الرماية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق حالياً لإطلاق البطولة «الافتراضية» لرماية البندقية والمسدس 10 أمتار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.

أضاف: البطولة تقام «عن بُعد» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتنسجم مع ظروف المرحلة الراهنة في ظل العارض الصحي العالمي، وتستجيب للإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، وتلبي طموح الرياضيين في عودة النشاط وإقامة المنافسات للحفاظ على مستوى الرماة، حتى يكونوا جاهزين لاستئناف المسابقات الدولية.

وسيتم عقد اجتماع فني «عن بُعد» للبطولة الجمعة المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم» لممثلي الاتحادات الخليجية، وبالنسبة لفئات المسابقات وعدد اللاعبين في كل مسابقة، فإن البطولة تتضمن 4 مسابقات هي بندقية رجال 10 أمتار، /‏‏‏5 لاعبين لكل منتخب/‏‏‏، وبندقية السيدات 10 أمتار /‏‏‏5 لاعبات لكل منتخب/‏‏‏، ومسدس الرجال 10 أمتار /‏‏‏5 لاعبين/‏‏‏، ومسدس سيدات 10 أمتار/‏‏‏ 5 لاعبات/‏‏‏.

وتدار البطولة من قبل اللجنة التنظيمية، وتحدد كل دولة ميدان الرماية لإقامة المسابقة لرماة المنتخب الوطني الخاص بها، ويتم اختيار حكمين من كل دولة لإدارة المسابقات في الميدان المحدد، ويتم تركيب نظام بث مباشر للمسابقات بالميادين عن طريق برنامج «زووم»، ويدير الحكام المنافسات ويرسلون النتائج، وتقوم اللجنة التنظيمية بتجميع النتائج وترتيب اللاعبين حسب نتائجهم، ثم تعلن اللجنة التنظيمية عن الفائزين عقب كل مسابقة، ويتم توزيع الجوائز عن طريق إعلان النتائج بصور اللاعبين، وترسل الميداليات بالبريد لاتحادات اللاعبين الفائزين، وتقام كل المنافسات على ميادين إلكترونية 10 أمتار.