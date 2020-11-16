سباق الدراجات.. محطة جديدة في «ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)



ينطلق اليوم بمضمار ند الشبا منافسات سباق الدراجات الهوائية ضمن النسخة الثامنة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر فعالياتها حتى السبت المقبل.

وتشهد المنافسات مستويات قوية بين منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، كما تتواصل منافسات بطولة الريشة الطائرة في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي حتى السبت المقبل، فيما تقام بطولة الكروسفت الجمعة المقبل في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ميدان.

وتوجت روضة المحرزي رئيسة لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، وفوزية فريدون رئيس قسم رياضة المرأة بالمجلس، الفائزات بالمراكز الأولى في بطولات البولينج وتنس الطاولة وسباق الطريق، التي اختتمت الأسبوع الماضي.

وفازت سعاد يوسف سعيد من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات للبولينج، تلتها فاطمة سبيل من بلدية دبي في المركز الثاني، وحلت شيخة ابه بانجيت من دائرة السياحة والتسويق التجاري في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت ليدي ليز آن من معهد فيم للتدريب بالمركز الأول، تلتها أورا ميتشلو من شرك آيديا لتصميم الفن الداخلي في المركز الثاني، وحلت جينفر مأمون من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في المركز الثالث.

وفي بطولة تنس الطاولة، فازت بفئة المواطنات هبة سامي من النيابة العامة بالمركز الأول، تلتها منى السهلاوي من إينوك، وحلت فاطمة محمد من بلدية دبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت سندس سالم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالمركز الأول، تلتها مابير ماديت من هيئة الطرق في المركز الثاني، وحلت اللاعبة يولندا من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثالث.

وفي سباق الطريق للجري، فازت بفئة المواطنات مريم مبارك من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول، تلتها روضة المنصوري من هيئة كهرباء ومياه دبي، وحلت نورة جاسم من جهاز أمن الدولة في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، تلتها سارة الأجنف من شركة سارة الأجنف للخدمات، وحلت شانتي شينجاراج من دائرة السياحة والتسويق التجاري في المركز الثالث.