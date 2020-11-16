«الأولمبية» تشارك في مؤتمر «مجموعة العشرين»

دبي (الاتحاد)

تشارك اللجنة الأولمبية الوطنية في مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين الذي تنظمه المملكة العربية السعودية افتراضياً، بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم، تحت عنوان «الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها»، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.

ويمثل اللجنة بالمؤتمر محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والمهندسة عزة بنت سليمان عضو المكتب التنفيذي للجنة.

ويترأس المؤتمر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبمشاركة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، ويناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى العالمي بعد الجائحة العالمية «كوفيد - 19»، إضافة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من الآثار الناجمة بعد الجائحة.

وتسلمت اللجنة الأولمبية دعوة من نظيرتها السعودية، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين، وهي الأردن، إسبانيا، رواندا، سنغافورة، سويسرا، وفيتنام، ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية، واللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين.