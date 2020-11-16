100 مشارك في «تدريبية» «سلة الجامعات» الأولمبية

دبي (الاتحاد)

اختتمت الدورة التجريبية التدريبية والتحكيمية لكرة السلة لطلاب الجامعات التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي واتحاد السلة باستخدام وسائل الاتصال المرئي، بحضور 100 مشارك بواقع محاضرتين منوعتين الأولى عن القانون الدولي للعبة كرة السلة وتعديلاته، فيما استعرضت المحاضرة الثانية مبادئ تعليم وتدريب كرة السلة في الوسط الجامعي.

وشهدت الدورة شروحات تعريفية حول قوانين لعبة كرة السلة وممارستها والطرق الفنية المتبعة فيها، والقانون الدولي للعبة والعديد من الجوانب التوضيحية حول تلك الرياضة، حيث ألقى المحاضرة الأولى الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة، فيما ألقى المحاضرة الثانية المحاضر الدولي قاسم دعدوش.

وأعرب علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، عن سعادته بهذه الخطوة المهمة التي تؤسس لشراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد السلة مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، ولهم منا كل الشكر على دعم فئة حيوية من الرياضيين في الجامعات، ما يؤسس لنشر هذه اللعبة وسط شبابنا من الطالبات والطلاب.