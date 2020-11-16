«تنظيمية الملاكمة» تدعم ترشيح العتيبة لرئاسة الاتحاد الدولي

أبوظبي (وام)

قررت اللجنة التنظيمية الخليجية للملاكمة إقامة بطولة الخليج المقبلة للرجال والسيدات بالكويت، خلال الفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر من 2021، في إطار خطة اللجنة لدفع الاتحادات الوطنية الخليجية لاستئناف أنشطتها بعد فترة التوقف الطويلة، وذلك من خلال وضع هدف أمام اللاعبين للاستعداد من أجله.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها مساء أمس الأول، برئاسة محمد بو خاطر رئيس اللجنة التنظيمية، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف دول الخليج، وحسن الحمادي الأمين العام للجنة، تزكية ترشيح أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي لمنصب رئيس الاتحاد الدولي، وأبدى الجميع حرصهم على التصويت له في الانتخابات التي ستجرى في ديسمبر المقبل، والعمل على حشد أصوات كل الدول الشقيقة والصديقة من أجل الفوز بهذا المنصب المهم.

بدأ الاجتماع بكلمة بو خاطر، وجه فيها الشكر إلى الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، رئيس اللجنة السابق، على جهوده الكبيرة في تأسيس وتطوير ونشر اللعبة في منطقة الخليج، وأكد أن اللجنة ستسير على الطريق نفسه لتوفير أفضل خدمة بأعلى جودة لكل ممارسي هذه الرياضة في المنطقة، ودعم المواهب والأبطال من أجل مواصلة مسيرتهم لحصد الألقاب.

وأضاف: الاجتماع شهد أيضاً إصدار توصية بدعم وجود العنصر النسائي في اللجان الفرعية للجنة التنظيمية لتعزيز انتشار هذه الرياضة في المنطقة، خصوصاً بعد نجاح اتحاد الإمارات في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للعبة للسماح للاعبات بالمشاركة في النزالات بالحجاب، كما شهد التوصية بتشجيع تنظيم الفعاليات والمسابقات عن بُعد، مواكبة للمعطيات التي فرضتها جائحة «كورونا».