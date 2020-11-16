طحنون يعود إلى «العنابي» أمام «البرتقالي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يلحق السلوفيني تيم ماتافز مهاجم الوحدة بالفريق الخميس المقبل، بعد خوضه مع منتخب بلاده مباراته مع نظيره اليوناني في دوري الأمم الأوروبية، وبعد 24 ساعة من انضمام محمد برغش وخليل إبراهيم بعد انتهاء تجمع المنتخب الوطني، الذي التقى البحرين أمس في ثاني تجاربه الودية.

ويواصل «العنابي» تحضيراته لمواجهة عجمان في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي السبت المقبل على استاد آل نهيان، ومن المؤكد عودة طحنون الزعابي إلى تشكيلة الفريق في هذه المباراة، بعد أن غاب عن مباراتي خورفكان والوصل بالجولتين الرابعة والخامسة من الدوري، بينما لم تتضح الصورة بعد حول عودة خميس إسماعيل وفارس جمعة، وكذلك البرازيلي لوفانور المبتعد بسبب إصابة منذ بداية الموسم.

وكان المدرب رازوفيتش أراح فريقه في لقاء إياب كأس الخليج العربي أمام الوصل، والذي تم الدفع فيه بتشكيلة «مختلطة» من فريقي تحت (21 و17 سنة)، تفادياً للإرهاق وتعرض اللاعبين للإصابات العضلية، التي أصبحت ظاهرة في أندية المحترفين، وتعود بالدرجة الأولى إلى تذبذب التحضيرات خلال الإعداد للموسم الكروي، خاصة أن بطولة كأس الخليج لا تشكل أولوية للوحدة، الذي أعلن أن هدفه درع الدوري، ويضع كل تركيزه عليه بجانب كأس رئيس الدولة.