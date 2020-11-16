عودة خليل تدعم «الفرسان» قبل لقاء الجزيرة

منير رحومة (دبي)

شهدت تدريبات شباب الأهلي عودة «الغزال الأسمر» أحمد خليل بعد غياب لأكثر من شهرين بسبب الإصابة، حيث لم يظهر نهائياً في المشهد الأول للموسم، سواء في مباريات الدوري أو كأس الخليج العربي، بالإضافة إلى تجمعات المنتخب الأول.

ويعد شفاء خليل واستعادة جاهزيته البدنية خبراً ساراً في قلعة «الفرسان»، نظراً للمكانة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب، سواء على المستوى الفني أو المعنوي، خاصة قبل المواجهة القوية التي تنتظر الفريق أمام الجزيرة يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة السادسة للدوري.

وينتظر جمهور شباب الأهلي عودة خليل للملاعب، واستعادة توهجه في الموسم الماضي لمساعدة فريقه على تصحيح مساره، واستعادة النتائج الإيجابية، من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري.

واحتل خليل صدارة هدافي فريقه في الموسم الماضي، بتسجيل 13 هدفاً، محتلاً المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري بعد كودجو لابا وتيجالي. ويسعى الجهاز الفني بقيادة جيرارد إلى استعادة اللاعبين المصابين بعد أن فقد الفريق العديد من نجومه في الأيام الماضية، الأمر الذي أثر على تراجع الأداء والمستوى، وبعد عودة وليد عباس في كأس الخليج العربي، ينتظر أن ينضم محمد مرزوق وماجد حسن قريباً للتشكيلة، بينما يتوقع استمرار غياب كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والأرجنتيني كارتابيا عن الجولة المقبلة، بسبب عدم اكتمال شفائهما من الإصابة.