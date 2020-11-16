«ورشة عمل» لمُقيّمي الحكام

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الحكام باتحاد الكرة أمس الأول ورشة عمل فنية لمُقيّمي الحكام، ضمن برنامجها الفني المعتمد من لجنة الحكام لتطوير عناصر المنظومة التحكيمية الإماراتية.

وتضمن برنامج ورشة العمل التي قدمها أحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، مراجعة تقارير مقيمي قضاة الملاعب الذين كُلفوا بإدارة مباريات الدور الأول «الإياب» لبطولة كأس الخليج العربي، التي جرت على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، بالإضافة لبعض الحالات التحكيمية من الجولات الماضية لدوري وكأس الخليج العربي.

وكانت إدارة الحكام قد عقدت السبت الماضي ورشة عمل فنية بمشاركة 20 حكماً واعداً قدم محاورها صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وشملت مناقشة حالات شدة المخالفة، وكيفية كتابة تقرير المباراة باللغة الإنجليزية.