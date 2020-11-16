الجساسي خارج حسابات الظفرة 3 أسابيع

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف الفحص الذي أجراه عمران الجساسي لاعب الظفرة عن وجود تمزق في العضلة يحتاج إلى علاج وراحة لفترة تصل إلى 3 أسابيع، ليتأكد بذلك غياب اللاعب عن فريقه أمام خورفكان السبت المقبل بالجولة السادسة من دوري الخليج العربي، لينضم بذلك إلى سلطان الغافري، الذي ما زال يتعافى من إصابة عضلية أيضاً، وكان الجساسي تعرض للإصابة أمام شباب الأهلي في إياب كأس الخليج العربي، وهي المباراة التي شهدت مشاركة اللاعب خالد بطي في الشوط الثاني بعد تعافيه.

ويستعيد الفريق جهود مهاجمه البرازيلي دينيلسون بيريرا والمدافع مسلم فايز، والأردني ياسين البخيت بعد انتهاء تجمع منتخب بلاده في دبي، ليكون بذلك أمام الصربي فيلسيوفينتش مدرب الفريق ظروف أفضل عن الفترة الماضية، تساهم في تحسين المستوى والنتائج داخل المستطيل الأخضر، بعد خسارته لآخر ثلاث مباريات.

من جهته، أكد سالم حسن الهلال مشرف الفريق أن الظفرة طوى صفحة خاسرتي الشارقة والعين، وأن لا تأثير لهما على الحالة المعنوية للفريق، لأنهما جاءتا أمام فريقين منافسين على البطولة وخاضهما الفريق في ظروف استثنائية بسبب الإصابات الكثيرة.

وقال: «رغم هاتين المباراتين إلا أن الفريق ما زال يحقق أفضل استهلال للمسابقة بحصاده 7 نقاط في أول 5 جولات، وسنستفيد من الأخطاء التي حدثت ويتم علاجها، كما أن عودة عدد من اللاعبين المهمين في التشكيلة تجعل ظروفنا أفضل في لقاء خورفكان المهم جداً لأن على ملعبنا، ويهمنا أن نعود فيه بشكل جيد على صعيد المستوى والنتيجة».

وأضاف: «اللجنة الفنية اجتمعت مع المدرب فيلسيوفينتش أمس الأول وناقشت الأخطاء، التي حدثت في الفترة الأخيرة، والتي سيتم تصحيحها، حتى يكون الفريق في أفضل حالاته».

وعن الإصابات الكثيفة، قال الهلالي: «الظاهرة ليست في الظفرة فقط بل في كل أندية الخليج العربي، وسببها الإعداد الداخلي الذي فرضته جائحة كورونا كما أنه جاء متذبذباً لذلك لا يوجد مخزون لياقة بدنية يساعد على التقليل من مثل هذه الإصابات، ونأمل مع التقدم في المسابقة وخوض مباريات أكثر أن يصل اللاعبون إلى حالة بدنية جيدة، تسهم في تخفيف الظاهرة وترفع أيضاً من اللياقة الذهنية، التي تمثل عاملاً حاسماً كذلك في الارتقاء بالمستوى الفني والنتائج».