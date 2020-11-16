«طموح» الأوروجواي يتحدى «مثالية» البرازيل

مونتيفيديو (أ ف ب)

تأمل الأوروجواي في وضع حد للسجل المثالي للبرازيل حتى الآن في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 لكرة القدم، عندما تستضيفها اليوم على ملعب سنتيناريو في مونتيفيدو، ضمن منافسات الجولة الرابعة، والتي تشهد مواجهة قوية أخرى بين البيرو والأرجنتين في ليما.

وحصد المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم 5 مرات (رقماً قياسياً) العلامة الكاملة حتى الآن في مستهل التصفيات، بتحقيقه الفوز في مبارياته الثلاث على بوليفيا 5-0 والبيرو 4-2 وفنزويلا 1-0.

لكن «السيليساو» سيخوض المواجهة القوية في غياب نجمه نيمار، الذي يتعافى من إصابة في فخذه وعاد إلى فرنسا لاستكمال فترة علاجه في صفوف ناديه باريس سان جيرمان.

وافتقد المنتخب البرازيلي إلى إبداع نيمار في مباراته الأخيرة، وعانى الأمرّين لتخطي فنزويلا وصيفة قاع ترتيب منتخبات منطقة «كونميبول»، كما أن اللاعب الذي كان يمكن أن ينوب عن نيمار في صناعة اللعب وهو كوتينيو غائب أيضاً بداعي الإصابة.

ووصف قطب دفاع البرازيل ماركينيوس المباراة ضد الأوروجواي، بأنها معركة قوية بقوله: «ندرك تماماً أن جميع مبارياتنا مع الأوروجواي تكون حرباً حقيقية، وبالتالي يتعين علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لأننا ننتظر مباراة صعبة للغاية».

وأضاف: «نواجه فريقاً قوياً يملك نوعية عالية من اللاعبين مع دفاع قوي، نريد أن نعود بنتيجة إيجابية من خارج الديار».

في المقابل، اعتبر لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي ألن أن المباراة ضد الأوروجواي ستكون مختلفة عن فنزويلا بقوله: «سيكون منتخب الأوروجواي أكثر إيجابية ويبادر إلى الهجوم في مواجهتنا، ما سيسمح لنا باستغلال المساحات من قبل مهاجمينا».

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب البرازيل تيتي على التشكيلة عينها تقريباً، التي واجهت فنزويلا، مع إشراك ثلاثي خط المقدمة الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والمؤلف من روبرتو فيرمينو (ليفربول) ريشارليسون (إيفرتون) وجابريال جيزوس (مانشستر سيتي).

ويدخل منتخب الأوروجواي المباراة منتشياً بفوزه العريض على كولومبيا بثلاثية نظيفة في عقر دار الأخيرة، لا سيما بعد عودة ثنائي خط الهجوم لويس سواريز وأدينسون كافاني للعب جنباً إلى جنب بعد غياب الأخير بداعي الإصابة في الآونة الأخيرة، وقد نجح كل منهما في تسجيل هدف في الشباك الكولومبية في الجولة الماضية.

لكن التاريخ الحديث لا يقف إلى جانب الأوروجواي بطلة العالم مرتين عامي 1930 و1950، التي فشلت في الفوز على البرازيل منذ عام 2011 في تسع مباريات، حيث خسرت 7 منها، وتعادلت في اثنتين.

في المقابل، يسعى منتخب الأرجنتين إلى تعويض سقوطه في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفتها الباراغواي في الجولة السابقة، عندما يحل ضيفاً على منتخب البيرو الساعي بدوره إلى تدارك وضعه في الترتيب، بعد خسارته أمام تشيلي 0-2 يوم الجمعة الماضي، علماً بأنها حصد نقطة واحدة من أصل 9 ممكنة حتى الآن.

ويعوّل المدرب ليونيل سكالوني هجومياً على ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيس والجناحين لوكاس أوكامبوس وآنخل دي ماريا في المنتخب الأرجنتيني، وذلك في غياب سيرجيو أجويرو وباولو ديبالا المصابين.

وعلى الرغم من تعادله مع الباراغواي، خاض المنتخب الأرجنتيني أفضل مباراة له في التصفيات، لكنه اصطدم بدفاع صلب، كما ألغى له الحكم هدفاً سجله نجمه ميسي لخطأ ارتكب لدى انطلاق الهجمة.

وكان المنتخب الأرجنتيني استهل مشواره في التصفيات، بفوز صعبين على الإكوادور 1-0 وعلى بوليفيا 2-1 على علو شاهق.

وتتفوق الأرجنتين في المواجهات ضد البيرو، حيث حققت الفوز 32 مرة مقابل 5 هزائم و14 تعادلاً، علماً بأن المباراة الأخيرة بينهما، والتي أقيمت في تشرين أكتوبر عام 2017 انتهت بالتعادل السلبي في بيونس أيرس.

وكانت البيرو شاركت في مونديال روسيا 2018 للمرة الأولى، بعد غياب دام 36 عاماً لكنها خرجت من الدور الأول.

وفي المباريات الأخرى في هذه الجولة، تلتقي الباراغواي مع بوليفيا، فنزويلا مع تشيلي والإكوادور مع كولومبيا.

ويتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض الخامس ملحقاً دولياً مع منتخب من أوقيانيا.