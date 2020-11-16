بيديرسن تكتب التاريخ في «جولف السعودية»

الرياض (د ب أ)

فازت الدنماركية إيملي بيديرسن بكأس بطولة «أرامكو» السعودية النسائية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، ويحتضنها ملعب «رويال جرينز» والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وحققت بيديرسن المركز الأول بعد 4 أيام من المنافسة القوية وتحديداً مع الإنجليزية جورجيا هال، حيث تعادلت اللاعبتان في الجولة الأخيرة بواقع 10 ضربات تحت المعدل، مما اضطرهما للعب جولة حاسمة استطاعت فيها بيديرسِن حسم اللقب والفوز بجائزة المركز الأول البالغة 150 ألف دولار، من مجموع جوائز البطولة البالغة مليون دولار.

وتوّج ياسر بن عثمان الرميان رئيس الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية إيميلي بيديرسِن بعد جولة كسر التعادل، في البطولة التي شهدت مستويات عالية وخاصة من الثنائي ليدرسن وهال، لاسيما وأن الأولى كانت تعتلي صدارة الترتيب في ثاني وثالث أيام المنافسات، لتدخل تاريخ الجولف في السعودية من أوسع أبوابه، كونها صاحبة أول لقب لبطولة نسائية احترافية للجولف على أرض السعودية.

وشهدت البطولة منافسة شديدة بين نخبة لاعبات الجولف العالميات، إذ حلّت السويدية كارولاين هيدوال في المركز الثالث بتسجيلها 8 ضربات تحت المعدل، في حين تقاسمت المركز الرابع بـ 7 ضربات تحت المعدل كل من الهولندية آن فان دام والأسترالية ستيفاني كيرياكو.

وقالت بيديرسن: «سعيدة جداً بالفوز بلقب البطولة، ومن الرائع أن أكون أول لاعبة تفوز ببطولة نسائية احترافية للجولف في المملكة. لقد كانت منافسة قوية وقريبة جداً مع جورجيا في الجولة الحاسمة، ولكني حافظت على تركيزي وقمت بتسديد ضربات جيدة».

أضافت: «أحببت التواجد هنا حقاً، فالمكان جميل وجميع الأمور التنظيمية كانت على أعلى مستوى، ويمكن مقارنتها ببطولات الجولة الأوروبية الكبرى الأخرى. لقد جعلونا نشعر بالأمان حيث تم الالتزام بجميع إجراءات السلامة الاحترازية، مما مكننا من التركيز على اللعب وعدم القلق بشأن تلك الأمور».

وتنطلق غداً منافسات «بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق» التي تعد الأولى من نوعها حيث ستقوم 36 قائدة فريق باختيار أعضاء فريقها (لاعبتان محترفتان) بالإضافة إلى لاعبة هاوية، والتنافس على حصة من جوائز البطولة البالغة 500 ألف دولار.