ديوكوفيتش ممزق بين السعادة والحزن

لندن (د ب أ)

حصل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش على جائزة صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بنهاية العام، على هامش البطولة الختامية للموسم التي تحتضنها العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 15 حتى 22 نوفمبر الحالي.

وتمكن ديوكوفيتش 33‏ عاما من معادلة الرقم القياسي، الذي يحمله مثله الأعلى النجم الأميركي السابق بيت سامبراس، بإنهاء العام كمصنف أول عالمياً للمرة السادسة في مسيرته الرياضية.

كما أصبح ديوكوفيتش رسميا أكبر لاعب سنا ينهي الموسم وهو في صدارة التصنيف العالمي.

كان عام 2020 مختلطا بالنسبة لديوكوفيتش، حيث بدأ الموسم بحصوله على لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، للمرة الثامنة في مشواره الرياضي، ولم يتلق أي خسارة حتى أكتوبر الماضي في ظل تعليق منافسات اللعبة البيضاء بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال ديوكوفيتش عند تسلمه الكأس بملعب (أو تو أرينا) الخالي من الجماهير: «أنا سعيد ولكن ينتابني مزيج من المشاعر، كان هذا الموسم غير عادي ومختلفا للغاية، مع وجود فترة استمرت لمدة ستة أشهر من عدم إقامة أي بطولات، وبسبب هذا الفيروس، يعاني الكثير من الناس حول العالم من أوقات عصيبة. لهذا السبب أنا ممزق بين السعادة والحزن بسبب كل ما يحدث».