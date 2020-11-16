تحدي خورفكان الجبلي 12 ديسمبر

الشارقة (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للجبال، ينظم مجلس الشارقة الرياضي النسخة الثانية لتحدي خورفكان الجبلي في مسار برج الرابي يوم الجمعة 11 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية وشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي خورفكان وقرية الشعب، وذلك ضمن خطة المجلس المعتمدة لاستمرار تنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية.

تم فتح باب التسجيل للمشاركة، ‬وتستهدف الفعالية ‬150 ‬مشاركاً ‬من ‬كلا ‬الجنسين ‬ومختلف ‬فئات ‬المجتمع ‬للجري ‬لمسافة ‬3 ‬كلم، ‬حيث ‬تنقسم ‬الفئات ‬إلى ‬أربع، ‬وهي ‬فئة ‬المجموع ‬العام ‬للإماراتيين ‬من ‬الرجال ‬والسيدات ‬والمجموع ‬العام ‬للفئة ‬المفتوحة ‬للرجال ‬والسيدات، ‬ليتم ‬اختيار ‬الفائزين ‬في ‬المراكز ‬الثلاثة ‬الأولى ‬والتتويج ‬أمام ‬برج ‬الرابي.