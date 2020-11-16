صيد الأسماك بقوارب الكاياك

دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك يومي الجمعة والسبت، وذلك للمرة الأولى ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020-2021، بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة (30 *30).

وأعلنت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬الفئات ‬التي ‬سيتم ‬التنافس ‬عليها، ‬وهي ‬صيد ‬أسماك ‬الكنعد (‬كينيج ‬فيش) ‬والسكل (‬كوبيا) ‬والزريدي (‬جولدن ‬ترافيلي) ‬والضلع (‬كوين) ‬والجد (‬الباراكودا)، ‬وسيتم ‬احتساب ‬النتائج ‬حسب ‬أكبر ‬معدل ‬وزن ‬لكل ‬مشارك، ‬وتم ‬رصد ‬جوائز ‬مالية ‬من ‬قبل ‬النادي ‬للفائزين، بالإضافة ‬إلى ‬جوائز ‬لأكبر ‬سمكة ‬وزناً ‬للقوارب ‬الكهربائية ‬وجوائز ‬أخرى ‬لفئة ‬السيدات ‬في ‬قوارب ‬كاياك.