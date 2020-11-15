هاميلتون.. بكاء «الفرح السابع»!

إسطنبول (أ ف ب)

تُوج سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطلاً للعالم لسباقات «فورمولا-1»، للمرة السابعة في مسيرته، ليعادل رقم الأسطورة الألماني مكايل شوماخر، بعد فوزه بالمركز الأول في سباق جائزة تركيا الكبرى.

وتقدم هاميلتون الذي انطلق من المركز السادس، على المكسيكي سيرخيو بيريز «ريسينج بوينت» والألماني سيباستيان فيتل «فيراري»، محققاً فوزه العاشر هذا الموسم في 14 سباقاً.

وقال هاميلتون الذي بكى من شدة التأثر، بتحقيق هذا الإنجاز، لدى اجتيازه خط النهاية «لا أجد الكلمات المناسبة، ما حققته تخطى جميع أحلامي».

وقال: بكل تأكيد لا أجد ما أقوله، حلمنا بهذا الإنجاز عندما كنا صغاراً، نشاهد سباقات الجائزة الكبرى، إنه طريق يفوق أحلامنا، والأمر في غاية الأهمية بالنسبة للأطفال، أحلم بالمستحيل، عليك أن تعمل من أجل ذلك، لا تستسلم أبداً أو تشكك في نفسك.

وانتقل هاميلتون للحديث عن فريقه مرسيدس بعد أن فاز معه بلقب «فورمولا-1» للمرة السادسة، وقال: «علي أن أبدأ بتوجيه عميق الشكر إلى كل الشباب هنا، وأيضاً في مصانعنا، لم أكن لأصل لهذه المكانة لو لم أنضم لهذا الفريق والرحلة التي قمنا بها هائلة، أشعر بفخر شديد».

وكان هاميلتون توج بطلاً مع ماكلارين عام 2008، ومرسيدس أعوام 2014 و2015 و2017 و2018 و2019، قبل أن يضيف اللقب السابع أمس مع الفريق ذاته.

ووسع هاميلتون الفارق عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، في صدارة بطولة العالم إلى 110 نقاط، قبل نهاية الموسم بـ3 جولات، وبالتالي لن يتمكن الأخير من اللحاق به حسابياً.

وبالإضافة إلى معادلته الرقم القياسي في عدد الألقاب العالمية، يحمل هاميلتون العديد من الأرقام القياسية الأخرى، أبرزها في عدد الانتصارات «94 فوزاً»، في عدد الصعود إلى منصات التتويج «163 مرة»، وفي انتزاع المركز الأول، لدى انطلاق السباقات «97 مرة».

ودخل هاميلتون «35 عاماً» السباق الذي أقيم في أجواء ماطرة، وهو في وضع جيد لحسم اللقب في مصلحته لأنه كان يتعين على بوتاس التفوق عليه بفارق 8 نقاط، لكي يؤجل تتويجه، وهي مهمة كانت تبدو صعبة، خاصة أنه لم يتفوق على هاميلتون سوى في 3 مرات هذا الموسم في 13 سباقاً، وتحديداً في النمسا وروسيا وإيطاليا، حيث تمت معاقبة البريطاني في هذه السباقات من المراقبين لارتكابه مخالفات في القيادة، وأنهى بوتاس السباق في المركز الرابع عشر.

وحافظ الكندي لانس سترول «ريسنيج بوينت» على مركزه في صدارة السباق عند الانطلاق، لكن الهولندي ماكس فيرشتابن «ريد بول» حقق انطلاقة سيئة، فتراجع من المركز الثاني إلى الخامس خلافاً لهاميلتون الذي تقدم من المركز السادس إلى الثالث.

لكن هاميلتون فقد السيطرة على سيارته على أحد المنعطفات في اللفات الأولى وتراجع إلى السادس.

وتبادل أربعة سائقين صدارة السباق هم سترول، بيريز، فيرشتابن ثم هاميلتون الذي انتزع المركز الأول في اللفة 37، مستغلاً دخول سترول إلى المرآب لتغيير إطارات سيارته، ومتجاوزاً سيرجيو بيريز في طريقه نحو لقبه السابع التاريخي.