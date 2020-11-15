«هيئة الرياضة» تبحث تطوير العلاقات مع مالطة

دبي (وام)

بحثت الهيئة العامة للرياضة مع سفارة جمهورية مالطا لدى الدولة سبل تطوير العلاقات الرياضية، وأوجه التعاون بين الإمارات، وجمهورية مالطا، ومناقشة القضايا الرياضية على المستوى العالمي وتأثير الأحداث العالمية عليها، كما تمت مناقشة التجارب والتحديات في القطاع الرياضي.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، بماريا كاميليري كاليا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، بحضور خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد، وعمر عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية، وهدى مطر رئيس قسم العلاقات الخارجية، وحسن الرمسي مسؤول البروتوكول والمراسم في الهيئة العامة للرياضة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة بدبي على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية في القطاع الرياضي، مع ضرورة توثيق وتعزيز التعاون المُشترك، عبر توقيع مذكرة تفاهم.