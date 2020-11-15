الوحدة يخطف السماوي بـ «ثلاثية الثانية الأخيرة» في دوري السلة

علي معالي (دبي)

حقق فريق البطائح مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الثالثة من دوري رجال السلة، بالفوز على النصر بنتيجة 74 - 66، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليعتلي الفريق الأحدث في ملاعبنا قمة مجموعته بفارق النقطة عن شباب الأهلي، (5 مقابل 4)، وفي المجموعة نفسها فاز شباب الأهلي على الوصل 78 - 68.

وفي المجموعة الثانية بين أندية أبوظبي التي انطلقت جولتها الأولى، فقد شهدت مباراة الوحدة وبني ياس، تخطي حاجز الـ100 نقطة، بفوز العنابي على السماوي 102 - 101، وفي المجموعة نفسها فاز الظفرة على العين 71- 35.

في المجموعة الأولى، نجح البطائح في التفوق في الربعين الأول والثالث «29 - 20 و16 - 9»، فيما اكتفى العميد بفرض التعادل في الربع الثاني «16 - 16» ونيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع «21 - 13».

وفي مباراة أخرى، سيطر شباب الأهلي على الشوط الأول، وحسم الربعين الأول والثاني «25 - 10 و17 - 13»، وفي الشوط الثاني نجح الوصل في التفوق في الربعين الثالث والرابع «22 - 16 و23 - 20»، لكن ذلك لم يتح للفهود تغيير النتيجة.

وفي المجموعة الثانية، كانت قمة المتعة بين الوحدة وبني ياس، حيث ظلت المباراة شداً وجذباً بين الفريقين حتى الثانية الأخيرة التي نجح فيها الأميركي المحترف حميد طارق في قلب التأخر بنقطتين إلى التقدم والفوز بنقطة، من خلال الرمية الثلاثية التي أهدت العنابي الفوز في النهاية 102 - 101، تفوق الوحدة في الربعين الثاني والرابع «30 - 23 و29 - 28»، وبني ياس في الربعين الأول والثالث «26 - 21 و24 - 22».

وفي ختام المباريات، لم يجد الظفرة صعوبة في تسجيل الانتصار على العين، بعد أن أحكم لاعبو الظفرة قبضتهم على نتائج الأرباع الأربعة بنتيجة «18 - 10 و10 - 7 و28 - 6 و15 - 12».

ويقضى نظام البطولة، بأن تقام في دورها التمهيدي، بنظام دوري المجموعات وفقاً للتوزيع الجغرافي للأندية، على أن يفصل أسبوع بين مباريات المجموعة الأولى التي انطلقت مبارياتها في 7 من الشهر الجاري، وضمت أندية دبي والشارقة وهي شباب الأهلي والنصر والوصل والشارقة والبطائح، متبوعةً في 14 من هذا الشهر باستهلال المجموعة الثانية لأولى جولاتها، وتضم أندية أبوظبي والعين والظفرة وبني ياس والجزيرة.