شاكر يتأهل لمونديال الدرفت

دبي (الاتحاد)

تأهل محمد شاكر سائق الدرِفت الأردني المقيم في الدولة إلى بطولة العالم لمنافسات ريد بُل كار بارك درِفت، بعدما احتلّ المركز الأول في التصفيات الإماراتية التي أقيمت في دبي فيستفال سيتي نهاية الأسبوع الجاري، وقدم خلالها نخبة من أبرز السائقين العرب من نجوم هذا النوع من رياضة السيارات الاستعراضية، لوحة تنافسية خلابة تفاعلت معها الأعداد البارزة من الجماهير التي حضرت وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية. وفي سيارته نيسان سيلفيا، تقدّم شاكر على 16 مشاركاً في الجولة الأخيرة بعد تصفيات بدأت بأكثر من 40 سائقاً، ليصل إلى المرحلة النهائية، ويخرج منتصراً مع رصيد لافت من النقاط بلغ 349 نقطة من أصل 400، ليحجز بطاقة التأهل إلى «بطولة ريد بُل كار بارك درِفت» العالمية المقررة في العاصمة المصرية القاهرة في عام 2021. ولم يكن اللبناني محمد شهاب بعيداً من مركز الصدارة، وهو جاء في المركز الثاني مع 347 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب بطل التصفيات الإماراتية العام الماضي السائق المصري أحمد سمير العدل الذي حصد 338 نقطة، واكتمل ترتيب أفضل ثمانية في المنافسات الإماراتية مع فيصل الزعبي في المركز الرابع محققاً أفضل نتائج السائقين الإماراتيين، يليله محمود الكمالي خامساً، ثم الأردني مايكل حزين سادساً، واللبناني زياد خضر سابعاً، ويوسف الهريس (الإمارات) ثامناً.

وتولت لجنة تحكيم رباعية تقييم أداء المشاركين وجد بينهم بطل الموتوكروس الإماراتي محمد البلوشي، فيما قام أسطورة هذه الرياضة اللبناني غبدو فغالي بعروض على متن سيارته أذهلت الحضور، وقال فغالي: «رغم الصعوبات والظروف الراهنة، تمكن فريق ريد بُل الإمارات من تنظيم حدث ريد بُل كار بارك درِفت بنجاح هذا الشهر، القدرة على تنظيم المنافسات في الإمارات، شكّلت مفاجأة سارة لعشاق رياضة المحركات، علماً بأننا نجحنا في ذلك من خلال التزامنا التام (السائقون والفرق والمنظمون) بالتوجيهات الصحيّة الصارمة، التي شملت الجميع أيضاً».