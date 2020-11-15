الشارقة يصطدم بالجزيرة والنصر يواجه شباب الأهلي

رضا سليم (دبي)



تحددت أطراف الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد لموسم 2019 - 2020، الذي سيقام بعد غدٍ بملاعب محايدة، بتأهل فرق الشارقة والجزيرة والنصر وشباب الأهلي، حيث يلتقي الشارقة مع الجزيرة وشباب الأهلي مع النصر، وجاء تأهل الفرق الأربعة بعد فوزها في جولة دور الثمانية للبطولة التي جرت مساء أمس الأول، حيث نجح فريق الشارقة من تجاوز مليحة بنتيجة 29 - 17 على صالة الوصل، وانتهى شوطها الأول بتقدم الملك الشرقاوي 14 - 7، وأدار اللقاء إسماعيل سالم وعلي جعفر وعلى الطاولة نوال مبارك وأم الزين.

وخطف الجزيرة المباراة من الوصل في الثواني الأخيرة، بعدما فاز عليه بفارق هدف 28 - 27 في صالة العين، انتهى الشوط الأول بتقدم الإمبراطور 15- 13، وأدار اللقاء محمد ناصر ونبيل خميس، وعلى الطاولة مجدي حسن وعدنان الخمسي والمراقب فاضل أحمد.

وتفوق النصر على بني ياس بنتيجة 34 - 20 في صالة مليحة وانتهى شوطها الأول بتقدم النصر 17 - 8، وحسم شباب الأهلي القمة مع العين لمصلحته بنتيجة 28 - 21 على صالة الجزيرة، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الفرسان 14 - 9، أدار المباراة الدولي محمد النعيمي ومحمد جمعة، وعلى الطاولة أمل ناصر وعلاء درويش وعلى الطاولة عبدالله خميس.

من ناحية أخرى، أكد ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد أن الهيئة العامة للرياضة وافقت على مشاركة اللاعبين الناشئين مع فرق الشباب بالأندية، وهو ما دفع الاتحاد لتحديد المباراة النهائية لكأس السوبر للشباب بين الشارقة وشباب الأهلي المؤجلة من الموسم الماضي يوم 30 نوفمبر الجاري، على أن ينطلق الموسم الجديد 2020 - 2021 بمسابقة الدوري 14 ديسمبر المقبل.