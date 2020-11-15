الباز يبحر بلقب «الزوارق اللاسلكية»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، اختتمت بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية وسط نجاح كبير مساء أمس الأول، وشهدت مشاركة كبيرة وصلت إلى 18 متسابقاً، وتفوق المتسابق إسلام الباز بإحراز المركز الأول، في حين حل ثانياً ناصر البلوشي، وثالثاً خالد الفلاسي.

اقتصرت المنافسات على فئة «الفور سل»، خاصة بعد إلغاء فئتي الجونيور والمبتدئين من أجل البروتوكول الخاص بالأمن والسلامة لمواجهة «كوفيد - 19»، وتطبيق الاحترازات الأمنية التي يقوم بها نادي أبوظبي البحري في مختلف سباقاته.

وشهدت المنافسة التي استمرت لساعتين متواصلتين، تحدياً كبيراً بين المشاركين من خلال تصفيات السباق المختلفة، من أجل الوصول للمراكز الأولى، وتميز السباق بالندية القوية بين المشاركين من أجل تحقيق أفضل المراكز، وتوج الفائزين في الختام ناصر الظاهري مشرف عام السباق، وأحمد إبراهيم الطاهر حكم المسابقة. وأبدى سالم الرميثي مدير عام النادي، ارتياحه الكبير بأن تشهد المسابقة مشاركة كبيرة وقوية، وقال: وصلت البطولة إلى مستوى كبير جداً من المشاركة، وهو دليل على انتشار هذه الرياضة وأيضاً الإقبال من المحترفين والمتسابقين للمشاركة في هذه الرياضة، نجحنا في أن نصل بأرقام المشاركة إلى مستويات عالية ومرضية جداً، وهو دليل على أنها تشهد قبولاً من جمهور المشاركين والأبطال بشكل عام.

وأكد الرميثي أن بطولة الزوارق اللاسلكية تسير في الاتجاه الصحيح، لكي تصبح مسابقة محببة للشباب، خاصة أن الأرقام تشير إلى أنها ناجحة وبكل المقاييس، وقال: بلا شك، فإننا قد صنعنا خلال ثلاثة مواسم واحدة من أنجح الرياضات البحرية، وسيكون لهذه البطولة انتشار أكبر في المستقبل وحضور من كافة المشاركين من خلالها، ودون شك، الزوارق اللاسلكية تسير في ثقة إلى أن تكون واحدة من البطولات الثابتة خلال الأجندة البحرية لكل الأندية في المستقبل.