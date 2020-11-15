الإمارات.. وجهة عالمية للأبطال الأولمبيين

دبي (الاتحاد)

أصبحت دولة الإمارات الوجهة المفضلة للفرق والمنتخبات العالمية لإقامة معسكرات تدريبية، وخوض بطولات تنافسية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

بعد النجاح الكبير في استضافة بطولة دوري الكريكت الهندي للمحترفين بمشاركة أقوى 8 فرق تضم نخبة اللاعبين العالميين من مختلف الجنسيات خاضوا 60 مباراة على أرض الدولة خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 10 نوفمبر، ووجود 7 منتخبات آسيوية حالياً لإقامة معسكرات وخوض مباريات استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وكذلك وجود فريق دراجات إسرائيلي لخوض معسكر تدريبي وجولات سياحية، ونجاح المعسكرات التدريبية الشتوية لأهم الأندية الإنجليزية والألمانية والصينية بكرة القدم.

تستعد دبي لاستضافة المزيد من الرياضيين والمنتخبات خلال الفترة المقبلة في إطار استعداداتهم لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، الذي سيقام صيف العام المقبل بعد تأجيله لمدة عام بسبب جائحة «كوفيد 19».

ويتواصل مجلس دبي الرياضي مع عدد من الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية الوطنية لعدد من الدول المتقدمة رياضياً الراغبة في إقامة معسكرات تدريبية لرياضييها ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد، حيث سيقدم المجلس التسهيلات اللازمة لحضور الرياضيين من تأشيرات الدخول والتدريب في المنشآت الرياضية المتطورة بدبي.

وتتصدر دول أوروبية قائمة الراغبين في إقامة معسكرات تدريبية لرياضييها في دبي للاستفادة من سهولة السفر والتنقل والأجواء الآمنة والمفتوحة لجميع مجالات الحياة وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة، إلى جانب توفر المنشآت الرياضية الحديثة والمتكاملة، وفي مقدمتها مجمّع حمدان الرياضي ومجمّع ند الشبا الرياضي والملاعب والأندية لمختلف الرياضات ومراكز الطب الرياضي ومضامير الدراجات الهوائية الآمنة التي تمتد لعشرات الكيلومترات ومعزولة تماماً عن حركة السيارات، إلى جانب الطقس الرائع الذي يتناسب مع أجواء التدريب والخبرات التنظيمية لأبناء الوطن العاملين في القطاع الرياضي.

من جهة ثانية، أثمرت جهود مجلس دبي الرياضي والبروتوكولات التي وضعها لمختلف الرياضات في الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة دبي واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، من أجل عودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية بنسبة 30%.

وحضرت الجماهير بطولات الملاكمة، الجولف، الكريكت، كرة السلة، البولو، وبطولة «ريد بل» للسيارات «كار بارك درفت» وبناء الأجسام، كما جار العمل للتجهيز لعودة الجماهير في البطولات الرياضية المقبلة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي أو يشرف على تنظيمها، فيما خاطب مجلس دبي الرياضي المنظمين والاتحادات الرياضية بإمكانية عودة الجماهير لمباريات جميع الرياضات التي تقام في ملاعب وصالات دبي.

وخاطب المجلس منظمي الفعاليات والاتحادات بعودة النشاط الرياضي الفعلي المباشر بعد وضع البروتوكولات الاحترازية الخاصة بكل رياضة ولمختلف الفئات السنية، وهو الأمر الذي أثمر عن عودة التدريبات بشكل تدريجي، ثم عودة تنظيم المئات من الفعاليات في مختلف الرياضات والمناطق.