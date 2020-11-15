«الأبيض» و«الأحمر» في «الديربي 29»

معتز الشامي (دبي)

يختتم منتخبنا الوطني تجمعه الداخلي في دبي، بمواجهة شقيقه البحريني، في الساعة السادسة مساء اليوم، على استاد زعبيل بنادي الوصل، وهي التجربة الدولية الودية الثالثة لمنتخبنا، تحت قيادة الكولومبي لويس بينتو، والثانية في معسكر نوفمبر الجاري، الذي شهد أداء ودية دولية الخميس الماضي أمام طاجيكستان، وانتهت بفوز «الأبيض» 3-2، بعدما نجح خلال تلك المباراة في قلب تأخره بهدفين إلى فوز بالثلاثة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، تركيز الجهاز الفني لمنتخبنا على علاج السلبيات والأخطاء الفنية التي ظهرت واضحة على الأداء في مباراة طاجيكستان، خاصة في الجانب الدفاعي، وغياب التمركز في مرتدات الضيوف، وسجلوا منها هدفين في أول 20 دقيقة.

واهتم الجهاز الفني بالمحاضرات الفنية بشكل يومي مع اللاعبين، لشرح الأمور الفنية والخططية والملاحظات المتعلقة بالأداء الفردي والجماعي، والمطلوب من اللاعبين عند التحرك في الهجوم والدفاع.

وتأتي مباراة اليوم، ضمن برنامج إعداد «الأبيض» للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى «مونديال 2022»، ونهائيات أمم آسيا 2023، ومن المنتظر أن تكون المواجهة أمام «الأحمر» البحريني، بمثابة فرصة مثالية للمدرب بينتو لتجربة بعض التكتيكات الفنية المهمة والتشكيلات المختلفة، بهدف الوصول إلى المنظومة المتجانسة في مختلف الخطوط، وذلك بعد المعسكر الناجح بصربيا في الصيف الماضي، وخوض المباراتين الوديتين أمام أوزبكستان في أكتوبر2020، وطاجيكستان يوم الخميس الماضي.

واختتم الأبيض تحضيراته للمباراة، بأداء تدريب بمشاركة جميع اللاعبين، ومنهم سبيستيان تيجالي وشاهين عبدالرحمن، اللذان غابا عن مباراة طاجيكستان بداعي الإصابة.

وعمد بينتو خلال التدريبات الماضية، خصوصاً مران أمس، إلى وضع اللمسات الأخيرة على الأداء الجماعي للمنتخب، في ظل ارتفاع فرصة مشاركة تيجالي، ما يزيد من القوة الضاربة الهجومية للمنتخب، بالإضافة إلى منح تكليفات فنية أكبر لـ «الثنائي كايو وليما»، كما يتوقع أن يتم استغلال قدرات علي صالح وخلفان مبارك، وكلاهما صنع الفارق خلال الشوط الثاني أمام طاجيكستان، حيث اهتم بينتو، بتفعيل الهجوم المكثف على الأطراف ومن العمق خلال التدريبات الأخيرة، وأيضاً خلال كلمته التي ألقاها في المحاضرة الفنية بحضور جميع اللاعبين، الذين طالبهم بضرورة التمسك دائماً بروح الفوز وبرغبة الخروج بنتيجة إيجابية، وعدم الاستسلام طوال 90 دقيقة.

ونجح المنتخب في تقديم أداء هجومي «مقبول» أمام طاجيكستان، من حيث كثرة وتنوع الهجمات، من العمق والأطراف، ولكن عاب الأداء العام لـ «الأبيض»، التسرع في إنهاء الهجمة، وهو ما اهتم الجهاز الفني بعلاجه خلال التدريبات الأخيرة، بهدف الوصول بحالة التجانس الخاصة باللاعبين والمنتخب إلى أعلى معدلاتها.

ويبذل الجهازان الفني والإداري للمنتخب جهوداً كبيرة خلال المعسكر، من أجل ضمان استعادة الأداء المقنع للفريق، بالإضافة للوصول إلى التشكيلة الأنسب من اللاعبين، خاصة بعدما ضمت القائمة عدداً من الأسماء التي غابت لفترة طويلة عن المنتخب، وأبرزها محمود خميس، بجانب ضم بعض العناصر التي يسعى الجهاز الفني لمنحها الفرصة لتجربتها مثل شاهين عبدالرحمن مدافع الشارقة، بالإضافة لماجد سرور زميله بالفريق.

ويعتبر لقاء اليوم بين «الأبيض» و«الأحمر»، هو الأول بعد أقل من عام على آخر مباراة جمعت بين المنتخبين وكانت في افتتاح كأس آسيا خلال يناير 2019 بالإمارات، وتميل الكفة لمصلحة «الأبيض» بـ 13 فوزاً، في المباريات الرسمية والودية، بينما حقق «الأحمر» الفوز 10 مرات، وفرض التعادل نفسه 5 مرات، وفي العقد الأخير فرض منتخبنا تفوقه، بالفوز في 5 مباريات، والتعادل مرة واحدة، وتعود آخر خسارة أمام البحرين إلى عام 2008، وتعد مباراة اليوم رقم 29 في سلسلة «الديربي الخليجي» بين الشقيقين.

وعلى الجانب الآخر، يقيم الشقيق البحريني معسكره في دبي، ويستمر حتى الغد، وخاض «الأحمر» بطل الخليج، تجربة دولية ودية أمام طاجيكستان، وفاز فيها بهدف، وواصل البحرين تدريباته في دبي، تحت قيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا، وسط مشاركة جميع اللاعبين، وشهدت التدريبات حماساً كبيراً، ورغبة جادة من اللاعبين بهدف الوصول إلى أهداف برنامج الإعداد.

الراحة الإجبارية تنقذ تيجالي وشاهين

أنقذت الراحة الإجبارية التي فرضها الجهاز الفني لمنتخبنا على بعض اللاعبين، وإبعادهم عن المواجهة السابقة أمام طاجيكستان، تيجابي مهاجم النصر، وشاهين عبدالرحمن مدافع الشارقة.

وتفيد المتابعات أن تيجالي كان يشعر بالإجهاد، وبعض الألم في عضلات الفخذ، والأمر نفسه بالنسبة لشاهين الذي شكا من بعض الإرهاق العضلي، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى إرسال اللاعبين لإجراء فحص أشعة الرنين المغناطيسي، والتي كشفت بالفعل عن إجهاد في العضلات بالنسبة لتيجالي، واحتياجه إلى فترة من الراحة، والخضوع لتدريبات استشفاء وتدريبات علاجية، الأمر الذي أسهم في تعافي اللاعب وتحسن حالته تماماً، والأمر ينطبق على شاهين عبدالرحمن، ودخل اللاعبان التدريبات الجماعية أمس الأول، ووضحت جاهزيتهما للمباراة.

ويأتي ذلك الإجراء الوقائي، ليعكس مدى حرص الجهازين الفني والطبي، على التأكد من جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباريات، في ظل ضغوط اللقاءات التي خاضها أغلبهم في المباريات المحلية، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في عدم «المغامرة» بأي لاعب خلال التجمع الحالي.

مركز الحراسة بخير

اطمأن الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة لويس بينتو على مركز حراسة «الأبيض»، حيث منح الفرصة كاملة لعلي خصيف، للدفاع عن العرين أمام طاجيكستان في تجربة الخميس الماضي، بينما لا يزال عادل الحوسني حارس الشارقة، ينتظر الحصول على فرصته، بعدما نال استحسان الجهاز الفني، ومدرب الحراس فيما يعد خالد عيسى هو الحارس الأساسي للفترات السابقة، ولكن آلية الجهاز الفني تشعل التنافس بقوة على المركز، في ظل رغبة بينتو لمنح الفرصة لباقي الحراس للوقوف على قدراتهم، ومن ثم اختيار الأبرز، مع الأخذ في الاعتبار المردود الفني للحراس خلال المباريات المحلية مع أنديتهم.

وتشير المتابعات إلى رضا الجهاز الفني على مستوى الحراس الثلاثة، بعدما أجادوا وقدموا مباريات قوية خلال الفترات الماضية، وخلال فترات التجمعات السابقة للمنتخب بما فيها المعسكر الحالي.

محمود خميس: اختبار حقيقي

أكد محمود خميس لاعب المنتخب، أن مواجهة البحرين اليوم تمثل اختباراً حقيقياً لـ «الأبيض»، نظراً لقوة «الأحمر» الذي حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، وقال: نسعى لتقديم كل ما لدينا، من أجل الظهور بنتيجة إيجابية، وقبل ذلك مستوى فني يليق بسمعة الكرة الإماراتية.

وأشاد الظهير الأيسر بزملائه بالمنتخب، مشيراً إلى أنهم قادرون على تحقيق نتائج إيجابية، وإسعاد الجماهير الإماراتية في مختلف المحافل.

علي سالمين: زيادة التجانس

شدد علي سالمين، لاعب منتخبنا، على أن المباريات الودية التي يخوضها «الأبيض» خلال «أيام الفيفا» تسهم في زيادة التجانس بين اللاعبين، خاصة في مسألة تطبيق الخطط التي يضعها الجهاز الفني بقيادة المدرب بينتو ويعمل عليها خلال التدريبات.

وقال سالمين الذي شارك أساسياً في المباراة الماضية أمام طاجيكستان، بعد فترة الغياب نتيجة الإصابة، إن «الأبيض» قدم مباراة جيدة، خاصة خلال الشوط الثاني، واستطاع قلب تأخره بهدفين إلى فوز بالثلاثة، وهو أمر إيجابي.

وأشار إلى أن المدرب حرص في اليومين الماضيين على علاج سلبيات مباراة طاجيكستان، وتعزيز الجوانب الإيجابية خلال محاضرات الفيديو، مؤكداً أن مواجهة البحرين اليوم تشكل تجربة قوية، ونسعى خلالها للظهور بمستوى عال، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا دفعة معنوية قبل التجمع القادم.‏‭