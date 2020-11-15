الوجوه الجديدة تكسب الرهان مع «الفرسان»

منير رحومة (دبي)

رغم وجود نخبة من الأسماء الشهيرة، والنجوم الكبار أصحاب الخبرة والتجربة، في قائمة شباب الأهلي، خلال الموسم الجديد، مثل البرازيلي كارلوس إدواردو، والأرجنتيني كارتابيا، ولاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس، فإن الوجوه الصاعدة كسبت الرهان في بداية المشوار، وتفوقت بمهاراتها وموهبتها، وأسهمت في قيادة «الفرسان» إلى النتائج الإيجابية، سواء في الدوري، أو كأس الخليج العربي.

وسطع نجم «الشاب» إيجور جيسوس القادم حديثاً إلى دورينا، ليؤكد أنه قوة هجومية ضاربة، في الخط الأمامي، بعد أن أحرز 6 أهداف خلال 7 مباريات، لعبها حتى الآن، في صفقة أكثر من ناجحة، تبشر بعطاء كبير في بقية المشوار.

ورغم أنه لا يتجاوز 19 عاماً، فإن عطاءه الغزير، جعله يتحول إلى نجم الفريق الأول ومصدر سعادة الجماهير.

وتألق أيضاً «الشاب» عزيز جانييف، وانتزع مكانه في قائمة الفريق، بعد توهجه في البطولة الآسيوية، وكشف عن فنيات عالية، ومهارات النجوم الكبار، ليصبح بدوره خلال فترة قصيرة، أحد أبرز نقاط قوة «الفرسان» في الوسط، وصاحب التدخلات الفردية، عندما تتوقف الحلول الجماعية بتسديداته الصاروخية وكراته الدقيقة.

أما نجوم المواطنين المتألقين، في افتتاح الموسم، فأبرزهم سعيد أحمد، الذي أثبت أنه ورقة رابحة لدى الجهاز الفني، وأحد الحلول الفعالة في الهجوم، بإحرازه «ثنائية» أمام الظفرة وقيادة فريقه إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي.

ومن المتوقع أن تحمل الأيام المقبلة من مشوار الموسم، تألق المزيد الوجوه الصاعدة، سواء من المواطنين أو المقيمين، مما يرفع من درجة التنافس على المراكز داخل تشكيلة الفريق، خاصة مع عودة المصابين، واكتمال الصفوف.